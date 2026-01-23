El ayuntamiento de Cuautitlán del Estado de México (Edomex) rendirá homenaje a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante el 2026 en cada uno de sus documentos oficiales.

Alberto Romero Reyes, secretario de Ayuntamiento, reveló que el 2026 se designará como el año de AMLO a fin de promover “el patriotismo y la conciencia cívica e histórica” en el Edomex.

Ayuntamiento de Cuautitlán rendirá homenaje a AMLO en documentos oficiales

Durante el 2026, los documentos oficiales del ayuntamiento de Cuautitlán tendrán la siguiente leyenda: “2026, Año de Andrés Manuel López Obrador”, en honor al expresidente.

Pese a que el cabildo del ayuntamiento ya había aprobado nombrar el 2026 como el “Año del Humanismo en el Estado de México”, se decidió modificarlo para rendir homenaje a AMLO.

La propuesta, aprobada con seis votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, generó gran debate en la oposición al considerar que habría temas más importantes a tratar y que resolver.

Tras aprobarse este cambio, los documentos oficiales del ayuntamiento de Cuautitlán rendirán homenaje a AMLO y esto incluye toda la correspondencia de:

Gobierno municipal

Sistema DIF

Organismo de Derechos Humanos

Autoridades auxiliares

Leyenda de “2026, Año del Humanismo en el Estado de México” ya había sido aceptada (Redes sociales)

El secretario del ayuntamiento Alberto Romero Reyes destacó que este cambio reafirma el compromiso de Cuautitlán con los ideales de igualdad y austeridad republicana que seguía el presidente.