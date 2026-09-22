La reacción de la delegación mexicana en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue de caras serias ante las declaraciones del presidente Donald Trump sobre que México es “epicentro” de la violencia de los cárteles.

En la delegación de México se encontraban:

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Héctor Vasconcelos, embajador de México ante la ONU

Roberto Velasco acudió a la apertura del debate general de la Asamblea General de la ONU, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los gestos del canciller Roberto Velasco y de Héctor Vasconcelos, representante de México ante la ONU, justo cuando Donald Trump decía que no es aceptable compartir frontera con un territorio controlado por cárteles enemigos. pic.twitter.com/btdv6axKno — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) September 22, 2026

Trump señala que México debe recuperar territorio del control del narco

Donald Trump dijo ante las representaciones del mundo en la ONU, incluida la de México, que los cárteles de narcotráfico controlan parte del territorio mexicano y que ello no puede ser posible en un territorio cercano a Estados Unidos.

El mandatario estadounidense afirmó que México es el epicentro de la violencia de los cárteles, a quienes comparó con Isis en el hemisferio occidental.

Trump habló del poderío militar estadounidense para combatir el narcotráfico, aunque los ejemplos que puso no se refirieron a México sino al abatimiento del líder del Tren de Aragua y los ataques a narcolanchas en el Caribe.

El presidente reconoció que el gobierno de Claudia Sheinbaum no quiere a los cárteles, pero dijo que es necesario recuperar territorio.

Agenda de México ante la ONU se basa en soberanía

La SRE confirmó que México estará presente en los próximos días en la ONU a través de Roberto Velasco en lugar de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La agenda de México en la ONU contempla dos temas principales que son:

Combate a la pobreza y la desigualdad

Multilateralismo humano para la solución de conflictos en el mundo

El objetivo de México en la ONU será destacar la necesidad de consolidar el derecho internacional sobre la fuerza; que los derechos humanos sean protegidos; y que la soberanía e integridad de las naciones sea respetada.