La polémica presentación que Aleks Syntek de 56 años de edad, en la alcaldía Benito Juárez en la CDMX hizo cuestionarse sobre lo que el cantante y compositor cobra por un show en vivo.

Por una solicitud de transparencia, se puede conocer cuál es el aproximado que Aleks Syntek cobra por un concierto como el que dio por el Grito de Independencia en CDMX.

¿Cuánto cobra Aleks Syntek por un concierto? Este sería el precio actualizado

El que debió ser un concierto ameno y para que disfrutarse por familias de la CDMX que buscaban ver a Aleks Syntek, terminó generando una gran conversación en redes sobre lo que lo llevó a dar un sermón en vez de un concierto.

La situación llevó a que Aleks Syntek respondiera a las criticas del público que decidió ir a verlo en la alcaldía Benito Juárez para pasar el Grito de Independencia, pero a cambio recibió palabras más que música gratis.

Sin embargo, la controversia no termina ahí, pues ahora se ventiló una cantidad cercana al precio que Aleks Syntek cobra por un concierto.

Según una solicitud de transparencia al gobierno de Aguascalientes en 2023, este pagó a Aleks Syntek la cantidad de 850 mil pesos por su concierto.

Aleks Syntek, cantante. (@jorgegogdl)

Es decir, este sería únicamente un aproximado de lo que cuesta un concierto del cantante abierto al público, pero a cargo del gobierno.

Sin embargo, el precio puede varias conforme a la ubicación, el tipo de concierto, el recinto, así como otras condiciones de su show.