Michelle Zepeda colabora con Televisa desde hace 11 años. A través del noticiero matutino, N+Guadalajara en Jalisco, comparte información sobre el clima.

Su última participación en el programa data del 15 de septiembre.

El 17 de septiembre se vio involucrada en un accidente automovilístico en el que un motociclista perdió la vida.

Aquel día se dirigía a las instalaciones de la empresa de San Ángel cuando su camioneta se impactó contra una motocicleta; el hombre de este vehículo salió proyectado y al golpearse contra el pavimento perdió la vida.

Actualmente se encuentra detenida como parte de la investigación sobre los hechos.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre ella:

¿Quién es Michelle Zepeda? Conductora de televisión

Michelle Zepeda es la encargada del segmento del clima del noticiario matutino N+Guadalajara, de Televisa.

Antes de dedicarse a dar información relacionada con el pronóstico del tiempo, participó en certámenes de belleza de Jalisco; sin embargo, no logró avanzar a etapas nacionales.

Michelle Zepeda, presentadora de N+Guadalajara (Agencia México)

¿Qué edad tiene Michelle Zepeda? Conductora de televisión

Se desconoce la fecha de nacimiento de Michelle Zepeda.

Por reportes de medios de comunicación, se sabe que la conductora de televisión tiene entre 24 y 29 años.

¿Quién es el esposo de Michelle Zepeda? Conductora de televisión

Michelle Zepeda mantiene su vida personal en bajo perfil por lo que se desconoce su estado civil.

Desactivó sus redes sociales tras verse involucrada en un accidente automovilístico que cobró la vida de un motociclista.

Michelle Zepeda desactiva sus redes sociales (Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Michelle Zepeda? Conductora de televisión

Se desconoce la fecha de nacimiento de Michelle Zepeda y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Michelle Zepeda? Conductora de televisión

Michelle Zepeda no tiene hijos.

¿Qué estudió Michelle Zepeda? Conductora de televisión

Michelle Zepeda tiene una licenciatura arquitectura.

Michelle Zepeda (Agencia México)

¿En qué ha trabajado Michelle Zepeda? Conductora de televisión