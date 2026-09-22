Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México responde a las críticas por la deuda pública del país y aseguró que existe por parte de su Gobierno un manejo responsable de la misma.

“La deuda pública se mide principalmente con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). No hay gasto corriente en el Gobierno o inversión que representa recursos de manera directa que se esté pagando con deuda (...) y nosotros estamos haciendo una administración responsable de la deuda. No hay nada de qué preocuparse” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo del martes 22 de septiembre, se retomó la supuesta información de que la deuda pública de México tenía un 55 por ciento del PIB, lo que la presidenta Sheinbaum desmintió.

Además la mandataria explicó que derivado a unos cambios en el INEGI en el cálculo del PIB, influyeron en la relación con la deuda pública del país.

Sheinbaum aclara para qué se usa la deuda pública de México

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum aclaró para qué se utiliza la deuda pública de México con base a la ley.

De acuerdo con la mandataria mexicana, esta se utiliza para proyectos de infraestructura del país.

Adicionalmente la presidenta explicó que respecto a otros países de la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico, México sería de las naciones con menos deuda respecto a su Producto Interno Bruto.

E incluso hizo una comparación respecto a los países desarrollados su deuda pública en PIB es mayor como el caso de Estados Unidos y Japón.

Sheinbaum destaca capacidad de pago de deuda pública de México

Por otra parte, la presidenta aseguró que la capacidad que tiene México sobre los pagos de vencimiento de la deuda pública está totalmente garantizada.

“La capacidad de pago de los vencimientos de la deuda pública y esta está totalmente garantizada” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además, según reportes la capacidad de pago de los vencimientos de la deuda de México se califica actualmente como sostenible y bajo control por las autoridades financieras.

En tanto el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ronda el 50% al 51.5% del PIB, lo que mantiene al país dentro de los parámetros de cumplimiento y con grado de inversión ante las agencias calificadoras internacionales, señalan dichos reportes.