El huracán Polo mantiene categoría 5 y en su trayectoria avanza lentamente frente a las costas del Pacífico mexicano este martes 22 de septiembre, informó la Conagua.

El fenómeno provocará lluvias intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones muy fuertes en Jalisco.

Se prevé oleaje de hasta 6 metros en Michoacán y Guerrero, y de 2 a 3 metros en Colima y Oaxaca.

La Secretaría de Marina confirmó que Polo no tocará tierra, aunque llamó a extremar precauciones por inundaciones y deslaves en zonas costeras.

Los estados afectados por el huracán Polo hoy 22 de septiembre

El huracán Polo se mantiene frente a las costas mexicanas del Pacífico en categoría 5; hoy 22 de septiembre provocará lluvias intensas a fuertes en 5 estados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante las próximas horas se esperan lluvias intensas en:

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Asimismo, habrán lluvias muy fuertes en la costa, sur y suroeste de Jalisco, así como oleaje de entre 1.5 a 2 metros de altura en sus costas.

Por otra parte, el pronóstico señala que se espera que el huracán Polo genere oleaje de 5 a 6 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, y de 2 a 3 metros en las costas de Colima y Oaxaca.

La trayectoria del Huracán Polo no tocará tierra

Por su parte, la Secretaría de Marina señaló que no se espera que la trayectoria del huracán Polo toque tierra durante su paso por México.

Al corte de las 10:00 horas, el huracán se encontraba a 302 km al suroeste de Acapulco y a 563 km al sur-sureste de Manzanillo.

Trayectoria del huracán Polo hoy 22 de septiembre (@SEMAR_mx/X)

Debido a que el huracán categoría 5 mantiene la trayectoria cerca de territorio nacional, la Marina llamó a extremar precauciones reglamentarias para la navegación.

Además, resaltó la importancia de que la población costera mantenga las prevenciones y precauciones reglamentarias por la crecida de ríos e inundaciones y deslaves en zonas bajas.