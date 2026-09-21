México se prepara para recibir el otoño con la llegada del equinoccio que marcará oficialmente el fin del verano en el hemisferio norte.

Este fenómeno astronómico ocurre cuando el Sol se posiciona sobre el ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan una duración prácticamente igual en todo el planeta.

A partir de ese momento comenzará una transición gradual hacia jornadas más cortas y noches más largas.

Además, la nueva estación estará acompañada por cambios de temperatura y el cierre progresivo de la temporada de lluvias.

Fecha y hora del equinoccio de otoño en México

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el equinoccio de otoño entra el martes 22 de septiembre 2026 en punto de las 18:06 horas, tiempo del centro de México.

Durante ese evento astronómico, el Sol se ubica sobre el ecuador de la Tierra, provocando que sus rayos incidan de forma perpendicular en la superficie terrestre, haciendo que el día y la noche duren de forma similar.

Otoño (Unsplash)

A partir de la llegada del otoño, los días comenzarán a ser cada vez más cortos y las noches más largas hasta el invierno.

El otoño también se caracteriza por un descenso gradual de las temperaturas, además de que coincide con el fin de la temporada de lluvias.

Muchas personas aman el otoño porque en esta época es cuando se celebra el Día de Muertos, una de las festividades más representativas de nuestro país.

¿Cuánto durará el otoño en México?

El otoño 2026 en México durará 89 días y 20 horas aproximadamente.

Terminará el lunes 21 de diciembre, marcando así el inicio del solsticio de invierno en el hemisferio norte.