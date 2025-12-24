Héctor Vasconcelos es un diplomático, funcionario y actual embajador de México ante la ONU.

Como embajador radica en la Misión Permanente ante la ONU, en colaboración para los intereses nacionales, además de participar en eventos como el Consejo de Seguridad.

¿Quién es Héctor Vasconcelos? Embajador de México ante la ONU

Héctor Enrique Vasconcelos y Cruz es un funcionario, diplomático y politólogo mexicano, actual embajador de México ante la ONU, designado desde el 9 de octubre de 2023 y ratificado para la actual administración.

En ese momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que Héctor Vasconcelos es una persona preparada que además siempre ha estado con Morena en su trayectoria política.

Asimismo, recordó que Héctor Vasconcelos es hijo de José Vasconcelos, político, escritor y un pilar en la educación de México, ya que impulsó la cultura y la creación de bibliotecas tras la Revolución.

¿Qué edad tiene Héctor Vasconcelos?

Nacido en Ciudad de México en 1945, Héctor Vasconcelos tiene actualmente 80 años, ya que su fecha de nacimiento es el 14 de febrero.

¿Quién es la esposa de Héctor Vasconcelos?

Héctor Vasconcelos mantiene su vida personal como privada, por lo que se desconoce su estado civil.

¿Héctor Vasconcelos tiene hijos?

No se tiene información sobre los hijos de Héctor Vasconcelos.

¿Qué estudió Héctor Vasconcelos?

Héctor Vasconcelos es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Harvard.

Asimismo, Héctor Vasconcelos es maestro en Historia Política por Cambridge y posee un doctorado por la Universidad de Oxford.

¿En qué ha trabajado Héctor Vasconcelos?

La trayectoria de Héctor Vasconcelos es amplia, pero no sólo en la función pública, ya que también fungió como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM así como investigador.

Mientras que como funcionario, previo a ser embajador de México ante la ONU, fue senador de Morena, además de fungir en los siguientes cargos:

Director general del Festival Cervantino

Secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Secretario general del Consejo de la Crónica de la CDMX

Presidente de la Fundación Friends of the Arts of Mexico

Director de área de Difusión Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Cónsul de México en Boston

Embajador de México en Dinamarca, Noruega e Islandia

Ha escrito para medios como Proceso, Reforma, La Jornada además de que fue editor en jefe de The Harvard Review, aunque también ha participado en la televisión, como la serie En Busca de México por la cual fue galardonado.

Héctor Vasconcelos escribió tres libros de música clásica:

Cuatro aproximaciones al arte de Arrau

Perfiles del Sonido

Para entender la música clásica