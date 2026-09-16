El presidente de Estados Unidos, Trump, reconoció la labor del gobierno de Claudia Sheinbaum en el combate al narcotráfico, pero exigió a México tomar medidas contra funcionarios públicos que, según su administración, hayan colaborado con cárteles de la droga.

En una determinación anual de Estados Unidos, Donald Trump destacó los decomisos de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de recursos militares y policiales adicionales en la frontera entre ambos países.

“Reconocemos la labor de la administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por la incautación de mayores volúmenes de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de recursos militares y policiales adicionales en nuestra frontera compartida” Comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos

El mandatario estadounidense también destacó la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, así como las acciones contra algunos de los principales líderes de organizaciones criminales durante su segundo mandato.

Trump exige a México actuar contra funcionarios ligados a cárteles

En el mismo documento, Trump pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum exponer, arrestar y procesar a funcionarios públicos mexicanos que, de acuerdo con el señalamiento de su administración, hayan colaborado con los cárteles.

El presidente estadounidense sostuvo que estos funcionarios habrían “traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país”.

Entre las medidas que Trump pidió a México también se encuentran:

Tomar acciones adicionales contra las organizaciones que su administración califica como “narcoterroristas” y que, según el documento, controlan amplias zonas del territorio mexicano.

Fortalecer la integridad de las cadenas de suministro mediante una mayor participación de la iniciativa privada.

Incrementar significativamente las inspecciones en los puertos de entrada.

Aumentar la inversión en las fuerzas de seguridad para sostener y ampliar las acciones contra las organizaciones criminales, sus finanzas y sus redes.

La administración de Trump también consideró insuficientes las actuales inversiones de México en materia de seguridad para ampliar sus operaciones contra las organizaciones criminales y sus redes financieras.

Trump destaca operativo contra “El Mencho” del CJNG

En el documento, Trump también reconoció las acciones de las fuerzas de seguridad mexicanas contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Oseguera Cervantes murió en febrero de 2026 durante un operativo de fuerzas mexicanas en Jalisco.

Trump destacó que la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México ha contribuido a la captura o eliminación de algunos de los principales líderes de organizaciones criminales.

El gobierno estadounidense ha mantenido como uno de sus objetivos el combate a los cárteles y a sus redes financieras y criminales.

Sin embargo, en la determinación citada no se detallan los nombres de todos los líderes criminales a los que hace referencia Trump.