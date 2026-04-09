El Senado aprobó con unanimidad de 104 votos a favor la reforma a la jornada de 40 horas semanales en lo general, con esquema de seis días de trabajo por uno de descanso.

La aprobación de la jornada laboral tuvo lugar en la sesión ordinaria del 8 de abril, después de un mes de su aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Durante la sesión en el Senado, se manifestaron en contra de la aprobación de la jornada de 40 horas sin especificar en el escrito los dos días de descanso y mantener 6 laborados.

Senado aprueba jornada de 40 horas con esquema de un día de descanso

Tras dos horas de discusión, el Senado aprobó la jornada de 40 horas tanto en lo general con unanimidad de 104 y en lo particular con 87 votos a favor y 18 en contra.

Senado aprueba jornada laboral de 40 horas con 6 días de trabajo (Captura de pantalla)

Además de establecer que los trabajadores no tendrán una disminución de su salario, la reducción de la jornada laboral de 40 horas se llevará a cabo de manera paulatina hasta 2030:

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

Sin embargo, no se discutieron las propuestas de modificaciones en lo particular para la jornada de 40 horas, como el añadido de los dos días de descanso.

Debido a esto, trabajadores irrumpieron en la sesión del Senado para exigir que se especificaran el dos días de descanso y no existan vacíos legales, en justicia laboral inmediata.

Pese a esto, la reforma a la Ley Federal del trabajo para las 40 horas semanales fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y en su caso, aprobación.

Marath Bolaños celebra aprobación en el Senado de la jornada de 40 horas

Tras la aprobación de la jornada de 40 horas en el Senado, Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, celebró la votación unánime en lo general.

Tal como expresó en sus redes sociales, hoy se dio otro paso para la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales en México.

Ya que explicó, el Senado aprobó las modificaciones a la LFT para comenzar su implementación gradual a partir de 2027 por lo cual, lo reconoció; no mencionó los seis días de trabajo.