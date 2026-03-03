La Cámara de Diputados aprobó el dictamen para reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de desconexión digital, promovida desde el Senado por la bancada de Morena.

De acuerdo con la información, la modalidad de teletrabajo entró en vigor desde 2021, sin embargo, la normativa no habría considerado aspectos como una desconexión digital real.

Con 447 votos a favor, la Cámara de Diputados avaló el dictamen que añade el artículo 68 bis de la Ley Federal del Trabajo, que garantizará una desconexión digital para los trabajadores.

Diputados avalan dictamen en favor de la desconexión digital (Redes sociales)

La iniciativa fue promovida por Saúl Monreal al considerar que muchos empleados tienen una conexión permanente al trabajo e, incluso, atienden asuntos laborales fuera de su jornada.

Un estudio de Rankmi detalla que al menos el 45% de los trabajadores en México sigue conectado al trabajo en sus días de descanso o fuera de su jornada laboral y esto se debe a los alcances digitales.

El dictamen en favor de la desconexión digital, recién aprobada por los diputados, establece que las trabajadoras tienen derecho a desconectarse digitalmente fuera de su jornada laboral.

Diputados avalan dictamen en favor de la desconexión digital (Jan Baborák / Unplash)

La reforma establecerá explícitamente que los empleados no tienen la obligación de atender comunicaciones, órdenes o instrucciones por medios digitales fuera de su horario, incluidos:

Mensajes

Correos electrónicos

Llamadas

Cualquier notificación laboral

Cabe mencionar que la desconexión digital también aplicará durante periodos de descanso, vacaciones, licencias y días de asueto, y no responder no generará sanciones o represalias.