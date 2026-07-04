Con el partido Brasil vs Noruega continúan la fase de octavos de final del Mundial 2026, el domingo 5 de julio en la ciudad de Nueva York, con la selección sudamericana como favorita.

El pronóstico apunta a un 3-2 a favor de Brasil liderada por Vinícius Jr., que llega tras eliminar a Japón.

Noruega derrotó a Costa de Marfil para avanzar a los octavos de final de un Mundial.

Brasil vs Noruega: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Brasil 3-2 Noruega es el pronóstico del partido en el que estas selecciones se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Brasil 3-2 Noruega

Brasil vs Noruega: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Brasil vs Noruega, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Brasil

Portero: Alisson.

Defensas: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos.

Mediocampistas: Bruno Guimarães, Casemiro y Danilo Santos.

Delanteros: Rayan Rocha, Matheus Cunha y Vinícius Jr.

Brasil es favorito para vencer a Noruega en los octavos de final del Mundial. (Lynne Sladky / AP Photo/Lynne Sladky)

Noruega

Portero: Orjan Nyland

Defensas: Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem y David Møller Wolfe

Mediocampistas: Sander Berge, Patrick Berg y Martin Odegaard

Delanteros: Antonio Nusa, Alexander Sorloth y Erling Haaland

Erling Haaland celebra el gol del triunfo ante Costa de Marfil (Tony Gutierrez / AP Photo/Tony Gutierrez)

Brasil vs Noruega: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Brasil vs Noruega se enfrentan en el Mundial 2026 el domingo 5 de julio. Transmite ViX a las 14 horas.