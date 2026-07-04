Con el partido Brasil vs Noruega continúan la fase de octavos de final del Mundial 2026, el domingo 5 de julio en la ciudad de Nueva York, con la selección sudamericana como favorita.
El pronóstico apunta a un 3-2 a favor de Brasil liderada por Vinícius Jr., que llega tras eliminar a Japón.
Noruega derrotó a Costa de Marfil para avanzar a los octavos de final de un Mundial.
Brasil vs Noruega: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Brasil 3-2 Noruega es el pronóstico del partido en el que estas selecciones se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Brasil 3-2 Noruega
Brasil vs Noruega: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Brasil vs Noruega, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Brasil
- Portero: Alisson.
- Defensas: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos.
- Mediocampistas: Bruno Guimarães, Casemiro y Danilo Santos.
- Delanteros: Rayan Rocha, Matheus Cunha y Vinícius Jr.
Noruega
- Portero: Orjan Nyland
- Defensas: Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem y David Møller Wolfe
- Mediocampistas: Sander Berge, Patrick Berg y Martin Odegaard
- Delanteros: Antonio Nusa, Alexander Sorloth y Erling Haaland
Brasil vs Noruega: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Brasil vs Noruega se enfrentan en el Mundial 2026 el domingo 5 de julio. Transmite ViX a las 14 horas.
- Partido: Brasil vs Noruega
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Domingo 5 de julio del 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nueva York
- Transmisión: ViX