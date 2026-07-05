Los aficionados mexicanos no esperaron al silbatazo inicial y llevaron la fiesta —o la guerra psicológica— hasta las puertas del JW Marriott Hotel Mexico City Santa Fe, donde se concentra Inglaterra previo al partido contra México.

Videos virales muestran decenas de personas reunidas en la madrugada, reproduciendo música a alto volumen y lanzando cohetes mientras corean por México en el Mundial 2026.

Mexicanos arman escándalo frente al hotel de Inglaterra antes del partido en el Mundial 2026

La iniciativa, organizada por el influencer Adriano Zendejas, buscaba desestabilizar a los jugadores ingleses antes del partido, y las imágenes compartidas en redes muestran el ambiente ruidoso frente al Marriott, con los fans celebrando su “serenata” particular.

Mientras algunos defienden la acción como parte del folclor y la pasión mexicana, otros la critican fuertemente por dañar la imagen del país como anfitrión tras la serenata por parte de la afición mexicana ante la selección de Inglaterra.

La serenata de la afición mexicana a Inglaterra antes del partido (Especial)

Usuarios en redes señalan que este tipo de tácticas “oscuras” dejan mal parado a México ante el mundo y piden sanciones, e incluso aficionados mexicanos han expresado vergüenza y distancia de estos métodos.

“No necesitamos esto para ganar”, comentan varios en plataformas como X; por su parte, seguidores ingleses y neutrales han calificado la movida como “patética” o “de tercer mundo”, aunque otros simplemente se ríen del intento.

La Selección Mexicana enfrenta hoy a Inglaterra en un duelo que promete emociones fuertes dentro y fuera de la cancha. Mientras los jugadores intentan enfocarse en lo deportivo, este incidente suma presión extra al ambiente del partido del Mundial 2026.