El 21 de marzo de 2026 se suscitó un incendio en las oficinas de Grupo Xcaret en Cancún, Quintana Roo, a la altura del acceso a la Playa Caracol, que dejó daños materiales.

Bomberos y Protección Civil acudieron a la zona a sofocar el incendio que consumió en su totalidad la palapa de las oficinas de Grupo Xcaret en Cancún, así como parte del inmueble.

Oficinas de Grupo Xcaret en Cancún se incendian

Visitantes y locatarios en Cancún reportaron la noche del 21 de marzo de 2026, el incendió en las oficinas de Grupo Xcaret, ubicadas en el KM 9 del Boulevard, Kukulcán, con acceso a la Playa Caracol.

Según lo mostrado en videos, grandes llamadas consumieron la palapa que era característica de estas oficinas.

Ante los reportes, el gobierno de Cancún compartió que Bomberos y Protección Civil acudieron a sofocar el incendio.

Sin embargo, el gobierno de Cancún no detalló la apertura de una investigación sobre lo que generó el incendió.

Por otra parte, tampoco compartió las secuelas que dejó el incendio.

Ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, informa sobre incendio en Grupo Xcaret. (X/AytoCancun)

Incendio en oficinas de Grupo Xcaret en Cancún. (X/AytoCancun)

Incendio en oficinas de Grupo Xcaret en Cancún. (X/AytoCancun)

Incendio en oficinas de Grupo Xcaret en Cancún. (X/AytoCancun)

Incendio en oficinas de Grupo Xcaret en Cancún. (X/AytoCancun)

Grupo Xcaret continúa operaciones en Cancún; el incendio no dejó heridos

Tras informarse del incendio que se generó en las oficinas de Grupo Xcaret en Cancún, la empresa brindó un comunicado aclarando los hechos en la ciudad.

Informó que aunque sus oficinas se vieron afectadas, el incendio “no afecta la operación ni la experiencia de nuestros visitantes” en Punta Cancún.

Por otra parte, explicaron que tras la aplicación de protocolos de emergencia por el personal de seguridad de Grupo Xcaret, se confirmó que no habían personas en el inmueble mientras sucedía el incendio, señalando solo “pérdidas materiales”.

Asimismo, confirmó que Grupo Xcaret está colaborando con las autoridades en Cancún para encontrar “el origen de los hechos”.

“Grupo Xcaret reitera su compromiso con la seguridad brindando toda la información conforme avance la investigación”. Comunicado de Grupo Xcaret.

Finalmente, Grupo Xcaret agradeció la colaboración de Protección Civil y Bomberos en Cancún quiénes reconocen tuvieron una respuesta inmediata ante reportes del incendio.