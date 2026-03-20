El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar nuevamente el fallo sobre el uso de patrimonio cultural maya por parte de Grupo Xcaret.

Se trata de un proyecto que busca invalidar una suspensión judicial que hasta el momento permite a Grupo Xcaret utilizar elementos de la cultura maya para llevar a cabo actos de promoción de sus espacios turísticos.

SCJN aplaza por segunda vez discusión de uso comercial de la cultural maya; Grupo Xcaret asegura acatará resolución

En sesión celebrada el 18 de marzo de 2026, el Pleno de la SCJN aplazó por segunda ocasión la discusión que compete al uso de patrimonio cultural maya por Grupo Xcaret.

Pese a que se había anunciado en el orden del día, el caso quedó varado sin que se detallara los motivos de esta decisión.

La discusión del caso ha generado posturas respecto a las partes involucradas, quienes señalan confianza en la SCJN para que esta tome la mejor determinación en el caso.

Según señala el Gran Consejo Maya del estado de Quintana Roo, en uso de su autonomía avaló mediante un contrato firmado en 2023 que Grupo Xcaret haga uso comercial de elementos de su patrimonio cultural.

Este 21 de diciembre es el Día Nacional de la Cultura Maya (Jimmy Salazar / Unsplash)

En este sentido, Grupo Xcaret defiende que cuenta con la debida autorización para utilizar la cultura maya con fines de promoción, por lo que sus parques y actos publicitarios pueden incluirlos.

Aseguran que este tipo de acciones buscan preservar y resaltar la cultura maya, toda vez que aseguran llevan más de 20 años trabajando de la mano de comunidades mayas para promover su cultura.

Pese a ello, la compañía puntualizó que acatará el fallo al que llegue la SCJN, a la espera de que se realice la discusión del caso, el cual se encontraba contemplado desde el 12 de marzo de 2026.