La noche de hoy viernes 3 de abril, una presunta fuga de gas provocó que los visitantes de la plaza comercial Perisur, en la Ciudad de México (CDMX), fueran evacuados.

De acuerdo con los primeros reportes, la fuga se originó en un módulo de venta de café, lo que originó alarma entre los visitantes.

Desalojan a visitantes de Perisur tras presencia de humo

La noche de este viernes, decenas de visitantes de la plaza comercial Perisur fueron desalojados por personal de seguridad, luego de que se reportara una presunta fuga de gas en un módulo de café.

Según indicaron los reportes, personal del local registró una pequeña explosión derivada de una fuga en uno de sus tanques de gas, por lo que se dispusieron a controlar la situación.

Fuga de gas en Perisur provoca evacuación de visitantes (Especial)

Los trabajadores siguieron los protocolos de seguridad, por lo que utilizaron un extintor que se encontraba dentro del propio módulo de café para sofocar la emergencia.

No obstante, el uso de este extintor provocó una densa de humo blanco que se elevó algunos metros, lo que confundió y alarmó a los visitantes.

Esto toda vez que el módulo de café se encuentra localizado junto al área de juegos infantiles, generando así preocupación entre padres de familia.

Fuga de gas en Perisur provoca evacuación de visitantes (Especial)

Tras ser evacuados, personal de la plaza confirmó que la emergencia se encontraba bajo control, por lo que solicitaron la presencia del equipo de bomberos para confirmar esta situación y llevar a cabo el retiro del pequeño tanque de gas del establecimiento en Perisur.