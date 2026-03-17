Grupo Xcaret aseguró que acatará la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el uso comercial de símbolos mayas, aunque aún no hay fecha definida para la discusión del caso.

“En su caso, realizaremos los ajustes pertinentes para mantener nuestras operaciones alineadas con lo que establezcan los criterios legales” Grupo Xcaret

La empresa adelantó que, de ser necesario, ajustará sus operaciones para cumplir con lo que determinen las autoridades.

En un comunicado, Xcaret destacó la colaboración con el Gran Consejo Maya de Quintana Roo, con quien mantiene acuerdos históricos para proteger el patrimonio cultural y preservar las tradiciones de la región.

Grupo Xcaret acatará resolución de la SCNJ sobre el uso comercial de símbolos mayas

El pasado 12 de marzo se habría programado la discusión en la SCJN sobre el permiso a Xcaret para el uso comercial de símbolos mayas; sin embargo, se decidió posponerlo.

A través de un comunicado, Xcaret reiteró su compromiso para acatar las resoluciones legales futuras de la SCNJ sobre el uso comercial de símbolos mayas.

“Estaremos atentos a las resoluciones cuando estas se lleguen a resolver, atendiendo en el marco de la legalidad nuestras obligaciones y derechos” Grupo Xcaret

Aunque eso represente que se vean obligados a ajustar sus operaciones según lo determinen las autoridades competentes.

Grupo Xcaret prevé ajustes operativos ante resolución de la SCJN (@Grupo_Xcaret / X )

Grupo Xcaret reafirmó que se han adaptado al marco legal vidente y esperan que las autoridades puedan tomar en cuenta los acuerdos a los que se han alcanzado.

“Hemos buscado con el marco legal vigente y hasta donde la claridad de este ha permitido, ser propositivos, por lo que esperamos las autoridades puedan visualizar las innovaciones con los acuerdos alcanzados entre las partes hasta ahora” Grupo Xcaret

De igual forma, Grupo Xcaret resaltó que por más de 30 años han trabajado de la mano de portadores de tradiciones y comunidades mayas “para promover y preservar la riqueza cultural de la región”.

Siempre privilegiando los derechos humanos de las personas y las comunidades.

Gran Consejo Maya de Quintana Roo confirma acuerdo con Grupo Xcaret por patrimonio cultural

Xcaret resaltó la estrecha colaboración y el respeto mutuo que mantienen con el Gran Consejo Maya para proteger el patrimonio regional.

Destacó que el diálogo previo que se ha mantenido con el Gran Consejo Maya les ha permitido alcanzar acuerdos conciliatorios que benefician directamente a las comunidades indígenas locales.

Por lo que esperan que en esta ocasión no sea diferente y se pueda llegar a un acuerdo.

“Como resultado de este diálogo, en su momento Grupo Xcaret y el Gran Consejo Maya lograron un acuerdo conciliador, el cual representa un esfuerzo relevante de entendimiento entre las partes dentro del marco regulatorio vigente. Sirva este antecedente como muestra de que el diálogo y la colaboración han permitido construir soluciones respetuosas para el patrimonio cultural y para las comunidades” Grupo Xcaret

Por su parte, el Gran Consejo Maya de Quintana Roo emitió un comunicado donde se mostró confiado que las autoridades realizarán un análisis integral del caso.

Donde se tomen en cuenta el acuerdo de colaboración entre Gran Consejo Maya de Quintana Roo y Grupo Xcaret.

“El Gran Consejo Maya expresa su respeto a las instituciones del Estado mexicano y confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará un análisis integral del caso, tomando en cuenta los antecedentes completos del procedimiento y el reconocimiento institucional del consejo como autoridad tradicional indígena” Gran Consejo Maya de Quintana Roo

El Gran Consejo Maya reconoció que iniciaron el procedimiento administrativo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Sin embargo, el conflicto se resolvió gracias a un Contrato de Transición histórico establecido con Grupo Xcaret tras sostener un diálogo con ellos.

“En primer lugar, es importante señalar que el procedimiento administrativo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) fue iniciado por el propio Gran Consejo Maya de Quintana Roo, institución indígena que compareció en defensa del patrimonio cultural del pueblo maya. La personalidad del consejo fue reconocida formalmente por la autoridad administrativa, lo que permitió la sustanciación del procedimiento correspondiente” Gran Consejo Maya de Quintana Roo

En este contrato se establecen los mecanismos de colaboración y respeto orientados a proteger el patrimonio cultural maya.

“Como resultado de este acuerdo, el Gran Consejo Maya decidió desistirse del procedimiento administrativo, desistimiento que fue aceptado formalmente por el Indautor mediante resolución de fecha 18 de agosto de 2023. Asimismo, es importante destacar que durante el procedimiento administrativo la autoridad realizó convocatorias públicas dirigidas a integrantes del pueblo maya en distintos estados del país, a fin de que pudieran participar en el procedimiento en caso de considerarlo necesario. El número de adhesiones fue limitado, lo cual evidencia que el proceso seguido permitió la participación abierta de quienes quisieran intervenir” Gran Consejo Maya de Quintana Roo