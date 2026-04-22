Un fuerte incendio consumió las bodegas de Segalmex que se ubican en la zona norte de la capital del estado de Zacatecas, durante la tarde del martes 21 de abril.

Debido a la intensa conflagración, bomberos, servicios de emergencia y policías locales, se movilizaron hasta el sitio de los hechos para atender el incidente y evitar riesgos a la población.

Sobre lo ocurrido, circula una versión preliminar en torno al origen del incendio, en la que se indica que habría sido provocado por un grupo de campesinos que se manifestó a las afueras de las bodegas.

Autoridades atienden incendio en bodegas de Segalmex en Zacatecas

La tarde del martes 21 de abril, alrededor de las 19:40 horas, un fuerte incendio consumió bodegas y oficinas de Segalmex en Zacatecas, generando una columna de humo visible en la capital del estado.

El siniestro se registró en instalaciones de la zona industrial, lo que provocó la movilización inmediata de bomberos, Protección Civil y elementos de seguridad para intentar controlar las llamas.

Sobre lo ocurrido, el coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento de Zacatecas, Luis Felipe Quintanilla, informó que se desplegaron diversas acciones de atención en la zona:

Evacuación 18 vehículos de interior de las bodegas

Evacuación de personas en la periferia del lugar

Paro de labores en una gasolinera contigua

Retiro de energía de las bodegas

Dichas acciones se llevaron a cabo en paralelo a los trabajos de sofocación de fuego que pusieron en marcha bomberos con el apoyo de pipas de agua y maquinaria pesada.

Las autoridades confirmaron que el fuego dejó daños materiales de consideración en bodegas y oficinas de Segalmex, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

🚨#ZACATECAS



Se incendia Alimentación para el Bienestar en Zacatecas. Campesinos realizaban una manifestación y prendieron llantas en el patio de la dependencia federal, sin embargo, el aire propagó el fuego a las bodegas y en cuestión de minutos se extendió al resto del… pic.twitter.com/c6z43fkWDN — Azucena Uresti (@azucenau) April 22, 2026

Incendio en bodegas de Segalmex en Zacatecas habría sido provocado por manifestantes

Previo que se desatara el incendio que consumió las bodegas y oficinas de Segalmex en Zacatecas, campesinos llevaron a cabo una manifestación a las afueras del lugar.

Con respecto a ello, reportes preliminares establecen que durante la movilización, los campesinos prendieron fuego a algunas llantas, lo cual se presume, pudo haber desatado el incendio.

Lo anterior debido a que en versiones extraoficiales se refiere que el fuego iniciado por los campesinos, se habría expendido por los fuertes vientos hasta llegar a la zona de bodegas.

Sin embargo, el reporte no se ha confirmado y en otras versiones se asevera que el fuego habría iniciado en un taller mecánico y se propagó por otras zonas de las instalaciones de Segalmex.