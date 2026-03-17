En un esfuerzo por preservar y difundir el arte popular mexicano, el Grupo Xcaret y el Museo de Arte Popular (MAP) presentaron una alianza estratégica que incluye una muestra fotográfica y el lanzamiento de un libro conmemorativo de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano.

“Queremos que las y los maestros vivan, y muy bien vivido, de su arte y sus creaciones” Iliana Rodríguez, directora de Sostenibilidad y Diálogo Institucional de Grupo Xcaret

La colaboración, anunciada el 17 de marzo de 2026, busca dar visibilidad y reconocimiento a los artesanos bajo principios éticos de crédito, consentimiento y compensación justa.

Además, se anunció que la tercera edición de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano se celebrará en septiembre de 2026 con la participación de 150 maestras y maestros artesanos.

La muestra fotográfica permanecerá abierta al público en el MAP durante las próximas dos semanas.

Grupo Xcaret y MAP impulsan a artesanos mexicanos (Elizabeth Flores )

Un compendio de historias y un directorio para el futuro

Uno de los pilares de esta presentación fue el libro que documenta la segunda edición de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano.

Más que un catálogo, la obra funciona como una herramienta de vinculación directa, ya que incluye los datos de contacto y teléfonos de los maestros artesanos para eliminar intermediarios y permitir que los coleccionistas y el público general realicen pedidos de manera directa.

Libro que documenta artesanos que participaron en la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano (Especial)

Iliana Rodríguez, directora de Sostenibilidad y Diálogo Institucional de Grupo Xcaret, subrayó que la feria nace con el propósito de generar un espacio que respete la dignidad humana y la creatividad infinita de las comunidades.

“Queremos que las y los maestros vivan, y muy bien vivido, de su arte y sus creaciones”, afirmó Rodríguez, destacando que el Grupo Xcaret no cobra comisiones por las ventas realizadas en la feria.

Ileana Rodríguez, Directora de Sostenibilidad y Diálogo Institucional de Grupo Xcaret (Elizabeth Flores )

Impacto económico y social en las comunidades

Los resultados de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano han sido tangibles. En la edición de 2025, la feria alcanzó ventas por más de 23 millones de pesos, un crecimiento significativo respecto al año anterior.

Además, los talleres participantes generan más de 2,300 empleos, de los cuales dos terceras partes corresponden a mujeres, fortaleciendo el tejido social de 18 comunidades indígenas participantes.

Maestros artesanos como Óscar Soto, experto en árboles de la vida, y Alejandro Vázquez, tejedor de rebozos de Tenancingo, compartieron testimonios sobre cómo estos espacios les han permitido contactar a nuevos clientes y mayoristas sin que se les regatee su trabajo.

Óscar Soto, experto en árboles de la vida (Elizabeth Flores )

Alejandro Vázquez, tejedor de rebozos de Tenancingo (Elizabeth Flores )

Por su parte, la maestra bordadora Ilaria Gómez resaltó que estos eventos ayudan a rescatar técnicas en peligro de extinción, como el telar de cintura.

Ilaria Gómez, maestra bordadora (Elizabeth Flores )

Exposición en el MAP y próxima edición de la Feria Xcaret

La muestra fotográfica, que ofrece una “probadita” de las piezas ganadoras de los concursos de 2024 y 2025, permanecerá abierta al público en el Museo de Arte Popular durante las próximas dos semanas.

Finalmente, se anunció que la tercera edición de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre de 2026 en la Hacienda Henequenera de Parque Xcaret, donde se espera la participación de 150 maestros artesanos de todo el país