La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que un incendio en un corralón de Acapulco, Guerrero, dejó alrededor de 700 autos calcinados.

El siniestro ocurrió en el poblado de San Antonio, en la zona rural de Acapulco, donde el fuego consumió gran parte de las unidades almacenadas.

De acuerdo con autoridades, el incendio inició alrededor de las 10:00 horas y fue controlado en su totalidad tras siete horas de labores.

Incendio en corralón de Acapulco consume 700 autos y moviliza a autoridades de Guerrero

El fuego afectó cerca del 80% del corralón denominado San Antonio, además de cuatro hectáreas de pastizales y maleza seca en la zona.

El gobierno de Guerrero informó que no se registraron personas lesionadas ni víctimas, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del incendio.

En las labores participaron elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y corporaciones de seguridad estatal.

También se sumaron Protección Civil municipal de San Marcos, la Fiscalía General del Estado y pipas de agua particulares para sofocar el siniestro.

Incendio en corralón de Acapulco (Redes sociales)

El humo generado por el incendio obligó al cierre temporal de la carretera federal Acapulco-Pinotepa, como medida preventiva para proteger a los automovilistas.

Autoridades informaron que la circulación fue reabierta alrededor de las 16:00 horas, una vez que disminuyó el riesgo en la zona afectada.

Asimismo, reiteraron que el caso en Acapulco permanece bajo investigación y que se mantendrán acciones de prevención para evitar incidentes similares en la región.