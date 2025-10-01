Así fue el fallido intento de Carlos Pozos, periodista conocido como Lord Molécula por entregar su tesis a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el rancho La Chingada, ubicado en Palenque, Chiapas.

Tal y como lo había anunciado en redes sociales, Lord Molécula cumplió con ir al rancho La Chingada de AMLO para entregar su tesis al ex presidente de México.

Este 1 de octubre a un año de que AMLO dejó el poder y ocurrió la toma de protesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el periodista viajó a Palenque.

Sin embargo este viaje no resultó cómo esperaba, ya que el periodista Lord Molécula aseguró que no fue recibido por el ex presidente.

Lord Molécula viajó hasta el rancho de La Chingada de AMLO con esperanza de entregarle su tesis esperó por un par de horas pero así fue su fallido intento

A través de redes sociales es que Carlos Pozos, periodista mejor conocido como Lord Molécula documentó su viaje hasta el rancho de La Chingada donde vive actualmente el ex presidente AMLO.

El fin de este viaje era poder entregarle a AMLO la tesis que Lord Molécula escribió para su Maestría en periodismo político.

De acuerdo con el periodista estuvo esperando un par de horas para poder ser recibido por AMLO, incluso dijo que lo esperaría hasta el medio día de este 1 de octubre.

Pero tras horas de espera fuera del rancho La Chingada de AMLO no tuvo el recibimiento que esperaba.

Aquí continuamos esperando a ver si existe la oportunidad de que alguien reciba mi tesis.



Ya casi nos vamos, pero no pierdo la esperanza.#lordinforma pic.twitter.com/R1XcVpfaaY — Lord Molécula Oficial (@lordmolecula) October 1, 2025

Incluso llevaba consigo una manta con la que esperaba ser visto por el ex presidente de México para que pudiera recibirlo, pero esto no ocurrió.

Al no ser recibo por AMLO, el periodista Lord Molécula sólo le quedó dejarle una estampa con sus datos en la puerta de el rancho La Chingada en Palenque, Chiapas.