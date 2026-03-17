Carlos Pozos, conocido como Lord Molécula, se disculpó tras sus desafortunados comentarios sobre las mujeres y sus senos; no obstante, mantuvo el polémico reconocimiento personal a quienes han amamantado.

“Ofrezco una disculpa sincera a las compañeras reporteras y a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas por el comentario que realicé durante la conferencia de prensa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México” Carlos Pozos. Lord Molécula

En su mensaje de redes sociales, Carlos Pozos dijo que sus palabras fueron inapropiadas, pero su intención no fue ofender a nadie.

Lord Molécula aseguró que asume la responsabilidad de sus palabras y espera aprender de este suceso.

Lord Molécula se disculpa por comentario sobre los senos de mujeres (@lordmolecula en X)

Lord Molécula insiste en comentarios desafortunados en conferencia sobre cáncer de mama

Las polémica en la que Lord Molécula reconoció a las mujeres por sus senos o “chiches” se dio en una conferencia de Clara Brugada, en la que presentó un plan de salud contra el cáncer de mama.

Aunque el tema era médico, Lord Molécula insistió que su intención fue solo mostrar gratitud a las mujeres.

“Mi intención únicamente era expresar gratitud y reconocer que todos provenimos de una mujer, pero entiendo que la forma en que lo dije fue equivocada. Por ello, asumo plenamente la responsabilidad por mis palabras” Carlos Pozos. Lord Molécula

¿Qué dijo Lord Molécula?

Carlos Pozos o Lord Molécula hizo un reconocimiento personal a las mujeres y a sus senos durante una conferencia de Clara Brugada por el tema de cáncer de mama.

“Las palabras sin tabúes, antes que nada un agradecimiento a las mujeres de México porque gracias a sus senos, a sus chiches, nos dieron de amamantar a todos los que estamos presentes, gracias a las mujeres” Carlos Pozos. Lord Molécula

La conferencia de prensa de la jefa de gobierno se centró en presentar la Estrategia Universal de Detección Oportuna de Cáncer de Mama.

La situación generó indignación rápidamente no solo entre los presentes, sino en redes sociales.

Las autoridades de Salud decidieron durante la conferencia de prensa comentar sobre índices de mortalidad del cáncer de mama, los procesos de acompañamiento y las particularidades de los tratamientos de cada paciente.

El reconocimiento a las mujeres y sus senos por parte de Lord Molécula sorprendió a los presentes que incluso un camarógrafo reaccionó al comentario y se movió de lugar.