Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, obtuvo la cédula profesional por su maestría en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García luego de la polémica tesis.

En 2024, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García emitió un comunicado anunciando que la tesis que Lord Molécula le regaló a AMLO aún no era avalada por la institución.

Lord Molécula se titula de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. (Redes sociales)

Lord Molécula obtiene cédula de maestría en Escuela de Periodismo Carlos Septién García

Lord Molécula obtuvo su cédula de maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, a casi un año que la institución informara que su tesis no estaba avalada.

De acuerdo con su Constancia de situación profesional, Lord Molécula se tituló el 15 de septiembre de 2025 y su cédula profesional se expidió hace dos días, el 6 de octubre.

Lord Molécula obtiene maestría (Especial)

Cabe mencionar que Lord Molécula se hizo famoso por regalar su tesis a AMLO, la cual se titulaba: “Preguntas cómodas e incómodas: en conferencias y entrevistas. ‘Arte de saber preguntar’”.

A días de que Lord Molécula se hizo viral, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García informó que esa tesis aún no había sido avalada por la institución, ya que no cumplía con los estatutos.