El periodista Carlos Pozos conocido como Lord Molécula quería entregar su tesis de maestría al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): no lo logró; sin embargo, creó una imagen con inteligencia artificial del añorado momento lo que le ganó un regaño de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del martes 7 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo regañó a Lord Molécula por el uso de inteligencia artificial con la imagen de AMLO.

Le reprendió con “ahí subiste una foto que no era”, en referencia a la imagen creada con inteligencia artificial.

Lord Molécula crea imagen de AMLO con inteligencia artificial (Vía X)

Claudia Sheinbaum regaña a Lord Molécula desde la mañanera por imagen creada con inteligencia artificial junto a AMLO

El pasado 1 de octubre el periodista Carlos Pozos, Lord Molécula viajó hasta el rancho de “La Chingada” de AMLO en Palenque, Chiapas con el propósito de entregarle su tesis de maestría de periodismo político.

Sin embargo el periodista que esperó por un par de horas para poder ser recibido por AMLO, justo en el marco del primer aniversario de que dejó la presidencia de México.

Incluso Lord Molécula documentó su viaje en redes sociales, pero pese a sus esfuerzos por entregar su tesis a AMLO no lo logró.

Como respuesta Lord Molécula con el apoyo de la inteligencia artificial decidió compartir una imagen en la que aparece junto con el ex presidente dandole su tesis.

Es por ello, que la presidenta Claudia Sheinbaum lo regaño en medio de la conferencia mañanera del pueblo del 7 de octubre.