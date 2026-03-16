Carlos Pozos, conocido como Lord Molécula, generó polémica durante la presentación de la Estrategia Universal de Detección Oportuna de Cáncer de Mama encabezada por Clara Brugada en la CDMX.

“Las palabras sin tabúes, antes que nada un agradecimiento a las mujeres de México porque gracias a sus senos, a sus chiches, nos dieron de amamantar a todos los que estamos presentes, gracias a las mujeres” Carlos Pozos, conocido como Lord Molécula

El comunicador sorprendió al público al dar un “reconocimiento” a las mujeres y a sus senos, comentario que provocó incomodidad entre los asistentes.

Ante ello, Nadine Gasman, secretaria de Salud capitalina, retomó el tema para subrayar la importancia de la detección temprana y el acompañamiento familiar en los tratamientos contra el cáncer de mama.

¿Qué respondió Clara Brugada al inoportuno comentario de Lord Molécula?

Ante la intervención de Lord Molécula, Nadine Gasman, secretaria de Salud de la CDMX, respondió que alrededor de 1 a 2% de las mamografías requieren una biopsia; de ellas, 20% necesitan tratamiento contra cáncer de mama que podría ser radioterapia, quimioterapia o cirugía.

También recordó que hay campañas de sensibilización sobre el impacto psicológico que hay tras un diagnóstico de cáncer de mama, el paso por el tratamiento y una posible reconstrucción mamaria.

Nadine Gasman recordó la importancia del acompañamiento de la familia, ya que cada caso es distinto en tratamiento y tiempo.

Nadine Gasman y Clara Brugada en conferencia por el cáncer de mama (Mario Jasso / Cuartoscuro / Mario Jasso)

Clara Brugada presenta estrategia para reducir muertes por cáncer de mama

Clara Brugada, previo a la intervención de Lord Molécula, detalló que la Estrategia Universal de Detección Oportuna de Cáncer de Mama es uno de los programas más importantes de la CDMX en beneficio de la salud de las mujeres.

El objetivo es que se combata el cáncer de mama, uno de los mayores desafíos de salud pública en el país y CDMX.

La tasa de mortalidad por cáncer de mama en la CDMX es de alrededor del 21%, por arriba de la media nacional de alrededor de 18%, y ello representa 600 muertes al año en la capital mexicana.