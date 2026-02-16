El periodista Carlos Pozos, conocido como “Lord Molécula”, protagonizó un incidente en el Zócalo de la CDMX al enfrentarse con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante un operativo vial.

“Soy prensa, acabo de preguntarle a la presidenta. No traigo mi credencial porque cambié de vehículo (...) Soy Carlos Pozos, reportero de la conferencia mañanera de la presidencia” Carlos Pozos, "Lord Molécula

Lord Molécula encaró a policías de la CDMX

La mañana del 16 de febrero de 2026, el periodista Carlos Pozos, alias Lord Molécula, se vio atrapado en un operativo vial que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX realizaron en el Zócalo.

Sobre lo ocurrido, compartió un video en sus redes sociales, en el que mostró los momentos en los que intentó que los policías le permitieran circular a pesar del dispositivo de la SSC.

Para ello, Lord Molécula se presentó como “reportero de la mañanera” e incluso dijo que venía de hacerle preguntas a la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, los uniformados no le permitieron salir de la zona.

No me dejan salir de las inmediaciones de Palacio Nacional aunque les explico que vengo a realizar mi trabajo periodístico.#Zocalo pic.twitter.com/xfrnZ5Hp1U — Lord Molécula Oficial (@lordmolecula) February 16, 2026

