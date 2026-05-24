La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, respaldó la imparcialidad de la Fiscalía General de la República (FGR) por los citatorios enviados a los gobernadores Maru Campos y Rocha Moya.

Reconocemos la actuación de la FGR para conducir con imparcialidad y conforme a la Constitución los hechos de interés público que actualmente se esclarecen en nuestro país Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena,

Montiel sostuvo que, tal como informó la FGR, tanto Maru Campos como Rocha Moya comparecerán en calidad de testigos, destacando que las diligencias se realizan con respeto al debido proceso y al marco legal.

En otro comunicado, Morena también reconoció la actuación de la FGR y señaló que no se debe confundir persecución política con las investigaciones de posibles conductas ilícitas.

Ariadna Montiel respalda a la FGR (Especial)

Maru Campos acusa persecución política tras recibir citatorio; Gobernación lo negó

La tarde del 23 de mayo, personal de la FGR visitó a la gobernadora Maru Campos en el Palacio de Gobierno de Chihuahua para entregarle un citatorio de comparecencia.

En el lugar, Maru Campos lamentó que el gobierno federal haya hecho uso de la FGR para insistir con su persecución política, algo que, aseguró, elimina la institucionalidad y daña a los chihuahuenses.

Como respuesta a estas declaraciones, la Secretaria de Gobernación emitió un comunicado en el que explicó que Maru Campos y Rocha Moya habían sido citados en calidad de testigos.

Además, señaló que la FGR, como órgano constitucional autónomo, actúa con base en la ley y sin ningún interés político de fondo como aseguró la gobernadora de Chihuahua.

Maru Campos calificó como persecución política el citatorio emitido por la FGR (cortesía)

Morena cuestiona que Maru Campos no se separara del cargo, mientras el PAN denuncia persecución política

Asimismo, Morena criticó en su comunicado que, a diferencia de Maru Campos, el gobernador Rubén Rocha sí se separó del cargo mientras continúan las investigaciones por las acusaciones de Estados Unidos.

Es importante señalar que en ambas investigaciones hay un gobernador que se ha separado del cargo y por el contrario una gobernadora que habiendo aceptado públicamente la comisión de varios delitos sigue en el cargo. Morena

Por su parte, la presidenta del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, defendió que sí existe una persecución política contra Maru Campos, acusando que Rubén Rocha cuenta con toda la protección de Morena y el gobierno federal.