El coordinador de diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, defendió a Rubén Rocha Moya en el pleno, apostando por su presunción de inocencia.

Monreal externó en el marco de 24 horas de haber discutido en el pleno de la Cámara de Diputados, que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, estaba siendo objeto de una campaña de desprestigio.

Ricardo Monreal defiende a Rubén Rocha Moya por la campaña de desprestigio en su contra

El diputado Ricardo Monreal tomó el estrado en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Cámara de Diputados, donde abordó las acusaciones que Rubén Rocha Moya ha tenido en las últimas semanas.

El que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya informado que el gobernador con licencia no tiene ficha roja de la Interpol y los señalamientos por la oposición sigan, llevó a Monreal a determinar qué Moya está viviendo una “campaña de desprestigió”.

A la perspectiva de Ricardo Monreal, ni Rubén Rocha Moya ni “ningún mexicano” es merecedor de que se le haga desprestigio.

“Ni Rubén Rocha, ni ningún mexicano merece la campaña de desprestigio que la oposición le ha endilgado”. Ricardo Monreal, diputado federal de Morena.

Esto debido a que en el trabajo continuo en el pleno de la Cámara de Diputados, la oposición mencionó el estatus de Rubén Rocha Moya por el gobierno de Estados Unidos como aliado del Cártel de Sinaloa.