Maru Campos respondió con un ‘ahí estaremos’ al ser notificada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre su comparecencia, programada para el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas.

Ahí estaremos porque siempre he dado la cara Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua lamentó que las autoridades la hayan citado a comparecer, mientras que otros gobernadores, como Rubén Rocha, permanecen en silencio.

A decir de Maru Campos, estas son malas noticias para Chihuahua, pues su comparecencia ante la FGR implica eliminar la institucionalidad y dañar a los chihuahuenses.

Maru Campos calificó como persecución política el citatorio emitido por la FGR (cortesía)

Maru Campos afirmó que dará la cara ante la FGR y que el caso daña a los chihuahuenses

Trabajadores de la FGR entregaron personalmente el citatorio a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien aseguró que dará “la cara” el próximo 27 de mayo a pesar de contar con fuero constitucional.

Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Maru Campos también lamentó que las autoridades federales utilicen instituciones como la FGR para -dijo- perjudicarla a ella y a los chihuahuenses para cumplir sus intereses políticos.

En reiteradas ocasiones, la gobernadora Maru Campos ha negado conocer o estar involucrada con la presunta presencia de agentes de Estados Unidos en el estado de Chihuahua.

Maru Campos calificó como persecución política el citatorio emitido por la FGR (cortesía)

Morena celebra comparecencia de Maru Campos

Por su parte, la senadora Andrea Chávez celebró la noticia, alegando que esta vez Maru Campos no podrá “mentir ni evitar dar las explicaciones necesarias, como hizo con el Congreso Local, el Senado o en medios”.

El partido ha defendido que Maru Campos debe ser sometida a juicio político por las siguientes razones: