Ariadna Montiel aseveró que Maru Campos tiene la responsabilidad de cumplir con la ley y presentarse a la citación emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la presidenta nacional de Morena, la FGR ha aclarado que la citación para la gobernadora es en calidad de testigo.

Sin embargo, Maru Campos se ha querido respaldar en el fuero antes de atender la entrevista que se le ha solicitado para el próximo 27 de mayo a las 10:00 hora en Ciudad Juárez.

Asimismo, compartió que ya se presentó la solicitud de juicio político contra Maru Campos y están a la espera de lo que determine la Cámara de Diputados.

Maru Campos debe cumplir la ley: Ariadna Montiel asegura que en el PAN no son “santas palomas”

De acuerdo con Ariadna Montiel, Maru Campos “a todas luces” quiere ampararse en el fuero constitucional del que goza como gobernadora para no acatar la cita con la FGR.

La presidenta Nacional de Morena aseguró que la FGR dejó claro que Maru Campos está siendo citada en calidad de testigo por lo que su fuero no está siendo violado.

Asimismo, resaltó que, en ese sentido, Maru Campos y el PAN tienen la responsabilidad de cumplir con la ley y, de no hacerlo, mostrarán que “les gusta estar por fuera de la ley”.

“Consideramos que debe de cumplirse con la ley y ya es responsabilidad de la gobernadora y de acción nacional cumplir con la ley y si no la cumplen ya reiteraremos que son a quienes les gusta estar por fuera de la ley” Ariadna Montiel

A pesar de ello, asegura Ariadna Montiel, la gobernadora “lo primero que hace” es ampararse en el fuero.

“Lo que es claro y ha comunicado la Fiscalía General es que la gobernadora está convocada como testigo, por lo tanto, el fuero constitucional no está siendo violentado pero es de llamar la atención que la gobernadora, cuando el notifican, justo lo primero que reacciona es ‘tengo fuero’, ampararse en el fuero” Ariadna Montiel

Asimismo, reclamó que fue solo por la presión social que Maru Campos “se vio obligada” a dar entrevistas en diversos medio sociales sobre el caso de la CIA en Chihuahua a un mes de la muerte de los agentes extranjeros en un accidente carretero.

Cabe señalar que Maru Campos aseguró que acudirá al citatorio personalmente, aunque esté amparada por la ley para no tener que atenderla.