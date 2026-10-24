Luego de ser acusada de nexos con el narcotráfico, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que ya analiza denunciar a la gobernadora Maru Campos por daño moral.

Estamos valorando las denuncias por daño moral, porque como decía el presidente López Obrador, lo que no mancha, tizna. Nosotros no lo vamos a permitir. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Además, señaló que se presentará una denuncia electoral contra la gobernadora de Chihuahua, por presuntamente dirigir campañas de candidatos rumbo a las elecciones de 2027.

📢 Ariadna Montiel (@A_MontielR), dirigente nacional de Morena, responde a los señalamientos de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. ⚖️ Comparte su postura sobre las acusaciones y cómo surgieron los señalamientos. 🇲🇽🔎#FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta (@juanbaaq). pic.twitter.com/EynYKWbKNP — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 24, 2026

Ariadna Montiel está considerando denunciar a Maru Campos por daño moral

En entrevista con Radio Fórmula, la dirigente Ariadna Montiel contestó a los señalamientos de Maru Campos sobre supuestos vínculos con el crimen organizado y negó las acusaciones en su contra.

La dirigente morenista dijo que las acusaciones de la gobernadora responden a prejuicios conservadores, pues su labor estuvo enfocada en apoyar a los más vulnerables de la Sierra Tarahumara, no en ilícitos.

En su mente conservadora, todo el que trabaja en la Sierra se vincula a actividades ilícitas. Nada más falso. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Recordó que su trabajo en el estado inició por encomienda de AMLO para impulsar al movimiento en el estado y ganar terreno, algo que, dijo, se está logrando y mantiene molesta a Maru Campos.

Ariadna Montiel también negó otras acusaciones hechas por Maru Campos, como ser dueña de propiedades en Chihuahua o tener su INE domiciliada en ese estado.

Ariadna Montiel rechaza acusaciones de Maru Campos sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa (Michelle Rojas)

Ariadna Montiel presentará denuncia electoral contra Maru Campos

En la misma entrevista, Ariadna Montiel reiteró que se presentará una denuncia electoral contra Maru Campos, acusada de ser jefa de campaña del candidato del PAN en Chihuahua.

Se ha convertido en la jefa de campaña del candidato del PAN para competir en la elección de 2027. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Comentó que Maru Campos también respalda a un candidato del PRI para la alcaldía de Chihuahua, algo que atribuyó en parte a su distanciamiento con César Jáuregui.