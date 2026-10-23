Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, señaló a la presidenta del partido Morena, Ariadna Montiel, de nexos con el Cártel de Sinaloa.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, Maru Campos mencionó al Cártel de Sinaloa como una ampliación de los señalamientos contra Montiel por nexos con el crimen organizado que inicialmente hizo en el programa de Carlos Loret de Mola en LatinUS.

“Ariadna ha tenido contacto desde el año 2021 con el Cártel del crimen organizado, con el grupo de terroristas… en esa zona, el grupo de Sinaloa, el Cártel de Sinaloa… o a sus escisiones… ella tiene le acuerdo desde 2021… hace este acuerdo con estas personas en el municipio de Guadalupe y Calvo para que no intervenga el gobierno federal en situaciones de trasiego, de laboratorios… y que a ella la cuiden en el tema electoral…” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Maru Campos aseguró que el acuerdo de Ariadna Montiel con el Cártel de Sinaloa se ve reflejado en la no actuación de fuerzas federales en los municipios de Chihuahua cercanos a Sinaloa y Sonora como Guadalupe y Calvo y Morelos, en el que se encontró un narcolaboratorio.

Maru Campos: acuerdo de Ariadna Montiel con el Cártel de Sinaloa se hizo desde 2021

Maru Campos aseguró que el supuesto acuerdo de Ariadna Montiel con el Cártel de Sinaloa se hizo en el marco de las elecciones 2021.

El acuerdo consistiría en cuidar a la presidenta de Morena en el tema electoral y en que el gobierno federal no interferiría en temas de seguridad en la zona.

Maru Campos denunciará a Ariadna Montiel por nexos con el Cártel de Sinaloa

Maru Campos dijo que no ha presentado pruebas y denuncias contra Ariadna Montiel pero que lo hará luego del pronunciamiento al respecto de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera de esrte 23 de octubre.

“No he presentado pruebas, no es mi prioridad Ariadna, mi prioridad es darle resultados a los chihuahuenses… que bueno que abre la puerta… todo se sabe en la parcela… una zona que colinda con Sinaloa, con Sonora… Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde gobierna una alcaldesa morenista que no ha permitido que el gobierno el estado instale su subcentro Centinela, una mujer que tiene fiestas de manera cotidiana donde no hay elementos de las fuerzas policiales federales… la gente dice de la cercanía de Ariadna con esta alcaldesa igual que con el alcalde de Morelos…” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Sheinbaum califica de honesta a Ariadna Montiel; Maru Campos reacciona

Claudia Sheinbaum dijo en la conferencia mañanera de este 23 de octubre que Maru Campos le había expresado los señalamientos contra Ariadna Montiel pero no había presentado las pruebas.

La presidenta dijo que Ariadna Montiel es una mujer honesta y que ante los dichos se debería presentar una denuncia, a lo que Maru Campos dijo que la presentaría.