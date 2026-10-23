Los 24 gobernadores de Morena cerraron filas en torno a la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, con un comunicado en el que expresaron su respaldo tras las acusaciones de Maru Campos.

“Las y los gobernadores de la Cuarta Transformación cerramos filas y expresamos nuestro más profundo respaldo a nuestra compañera Ariadna Montiel Reyes” Comunicado conjunto de gobernadores de Morena

En el desplegado, los mandatarios destacaron que la dirigente nacional de Morena cuenta con su solidaridad ante los señalamientos que lanzó en su contra la gobernadora de Chihuahua.

En torno a los dichos de Maru Campos, los gobernadores de Morena y aliados lamentaron que la mandataria busque manchar la honra de Ariadna Montiel por medio de calumnias.

Gobernadores de Morena cierran filas en torno a Ariadna Montiel

El conflicto entre Maru Campos y Ariadna Montiel continúa escalando, pues la gobernadora de Chihuahua acusó a la dirigente nacional de Morena de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Ante el señalamiento, la propia Ariadna Montiel rechazó los supuestos vínculos, tras lo cual el bloque de gobernadores afines a la 4T se sumó en respaldo a la dirigente morenista.

En su comunicado, los 24 gobernadores resaltaron que la trayectoria de la líder nacional de Morena se cimenta en el “amor al pueblo” y su compromiso por el bienestar de las familias mexicanas.

“Querida Ariadna, cuentas con nuestra total solidaridad, cobijo y reconocimiento” Comunicado conjunto de gobernadores de Morena

Asimismo, afirmaron que tiene una “vocación social” que la ha llevado a una “lucha incansable por los que menos tienen” al enaltecer el principio de ”por el bien de todos, primero los pobres”.

Por lo anterior, aseveraron que cuenta con su plena “solidaridad, cobijo y reconocimiento”, tras lo cual llamaron a seguir con la frente en alto ante la “ guerra sucia” que se desató.

Gobernadores de Morena expresan respaldo a Ariadna Montiel (Especial)

Gobernadores de Morena acusan calumnias de Maru Campos

Al expresar su total respaldo a Ariadna Montiel, el bloque de gobernadores de Morena y aliados desestimaron las acusaciones de Maru Campos al señalar que se tratan de calumnias.

Con respecto a ello consideraron que es inaceptable que por frustración se lancen señalamientos que solo buscan manchar la honra de quienes sirven a la nación.

“La calumnia y el uso frívolo de temas tan delicados como la seguridad pública para lucrar políticamente son prácticas que rechazamos categóricamente” Comunicado conjunto de gobernadores de Morena

En especial porque resaltaron que la acusación de Maru Campos es frívola, pues se base en temas de seguridad pública que deben tomarse con total seriedad.

Finalmente, se sumaron al llamado de la propia Ariadna Montiel, pues sentenciaron que de tener pruebas de sus dichos, Maru Campos tiene la obligación de presentarlas ante las autoridades.