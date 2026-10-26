La familia de Leonardo, un niño de cinco años, exigió atención médica especializada para el menor y bloquea durante ya más de 12 horas el Circuito Interior de la Ciudad de México, a la altura de Calzada Vallejo, para denunciar una presunta negligencia médica en el Hospital General de La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con sus familiares, el menor presentó complicaciones después de ser intervenido por una peritonitis.

Sus padres denunciaron que una sonda presuntamente mal colocada le provocó vómitos con sangre durante el fin de semana, por lo que exigieron su traslado a una unidad médica especializada.

Ante la falta de respuesta que señalaron, los familiares decidieron manifestarse y cerrar la circulación vial, lo que generó afectaciones al tránsito en el norte de la capital.

Bloqueo en Circuito Interior: ¿por qué protestaron los padres de Leonardo?

La protesta afectó la movilidad en Circuito Interior, en el tramo cercano a Calzada Vallejo, y provocó congestionamiento vial en la zona norte de la Ciudad de México.

Los padres de Leonardo denunciaron presuntas irregularidades en la atención médica que recibió el niño durante su hospitalización en La Raza.

Según su testimonio, el menor sufrió complicaciones relacionadas con una sonda que, aseguran, habría sido colocada incorrectamente y que le ocasionó vómitos con sangre.

La familia también señaló que obtuvo una suspensión de amparo para solicitar atención médica de urgencia.

Ante la preocupación por el estado de salud del niño, exigió su traslado inmediato a otro hospital para que especialistas evaluaran su condición.

Trasladan a Leonardo a otro hospital; esto respondió el IMSS

Después de varias horas de manifestación, Leonardo salió del Hospital General de La Raza en una ambulancia particular rumbo a otra unidad médica, donde sería evaluado por personal especializado.

Sin embargo, los manifestantes advirtieron que mantendrían el bloqueo en Circuito Interior hasta obtener un diagnóstico médico definitivo que les diera certeza sobre la atención y el estado de salud del menor.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una tarjeta informativa en la que aseguró que no existen indicaciones clínicas que justifiquen el traslado del paciente.

El instituto explicó que Leonardo ingresó al Hospital General de La Raza por complicaciones relacionadas con una cirugía abdominal que se le había practicado previamente en el Hospital Pediátrico Legaria.

Asimismo, sostuvo que el menor se encuentra estable, que recibió una intervención quirúrgica oportuna y que permanece bajo vigilancia de un equipo multidisciplinario.

Mientras la familia exige una evaluación especializada, el IMSS mantiene su postura sobre la condición clínica del paciente, en medio de las denuncias por presunta negligencia médica que motivaron el bloqueo vial.