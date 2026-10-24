Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, anunció que presentará una denuncia electoral contra Maru Campos, por presuntamente intervenir en el proceso rumbo a las elecciones de 2027.

En entrevista con Juan Becerra, Ariadna Montiel acusó que Maru Campos es la “jefa de campaña” del candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua en 2027, así como al designado para la capital.

Ariadna Montiel prepara denuncia contra Maru Campos por intervención en campañas rumbo a 2027

Ariadna Montiel precisó que las acusaciones de Maru Campos en su contra solo buscan desviar la atención de su participación en el operativo en el que habrían participado agentes extranjeros.

Ariadna Montiel denunciará a Maru Campos por intervenir en campañas rumbo a 2027 (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Desmintió haber cambiado su domicilio electoral a Chihuahua, aclarando que su credencial siempre ha sido de CDMX y que llegó al trabajo de territorio en el estado de la mano del expresidente López Obrador.

Al ser cuestionada sobre si presentará alguna denuncia contra Maru Campos por acusarla sin pruebas, Ariadna Montiel adelantó que la primera denuncia que presentará será en materia electoral.

La dirigente de Morena sostuvo que Maru Campos estaría realizando acciones podrían constituir infracciones electorales, pues muestra su respaldo al candidato panista a la gubernatura de Chihuahua.

Montiel afirmó que la actuación de Maru Campos responde a su preocupación del PAN ante el escenario electoral. Según la dirigente, algunas encuestas colocan a Morena con una ventaja de dos a uno en Chihuahua.

Respecto a la posibilidad de promover un juicio político contra Maru Campos por la intervención extranjera en Chihuahua, Ariadna Montiel indicó que no descarta emprender nuevas acciones.