Ariadna Montiel rechazó de manera categórica las acusaciones formuladas por Maru Campos, quien la señaló por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Rechazo categóricamente las acusaciones sin sustento de la panista Maru Campos. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

La dirigente nacional de Morena afirmó que los señalamientos de Maru Campos carecen de sustento y retó a la gobernadora a presentar pruebas que respalden sus declaraciones.

Además, Ariadna Montiel sostuvo que no permitirá que se difundan acusaciones sin evidencia y consideró que la controversia busca distraer la atención de otros asuntos de interés público relacionados con las investigaciones sobre la actuación de agentes de la CIA en el Pinal de Chihuahua.

Ariadna Montiel responde a la acusación de Maru Campos sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa (@A_MontielR/X)

Ariadna Montiel rechaza acusaciones de Maru Campos y exige pruebas

Las tensiones entre Maru Campos y Ariadna Montiel siguen a la alza debido a que ahora, la gobernadora de Chihuahua acusó a la dirigente de Morena de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Entrevistada en el noticiario de Ciro Gómez Leyva, la mandataria estatal afirmó que la líder morenista ha tenido contacto con el grupo criminal desde el 2021, ante lo cual Ariadna Montiel ya respondió.

En su publicación, la dirigente nacional de Morena rechazó de forma categórica los señalamientos, pues aseveró que las acusaciones en su contra no cuentan con ningún tipo de sustento.

Si tiene pruebas de algún delito, preséntelas ante las autoridades competentes. No permitiré que señalamientos sin sustento ni calumnias pongan en duda mi trayectoria y honestidad. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

En ese sentido, Ariadna Montiel sostuvo que si Maru Campos cuenta con evidencias de sus acusaciones, está obligada a presentar las pruebas ante las autoridades que correspondan.

En especial porque no va a permitir que se le hagan denuncias que pongan en duda su trayectoria y honestidad, sin que exista ningún sustento detrás de ellas.

Ariadna Montiel responde a acusaciones de Maru Campos (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ariadna Montiel acusa a Maru Campos de intentar desviar la atención

Al rechazar las acusaciones de Maru Campos que la señaló por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, Ariadna Montiel expuso que la intención de la gobernadora es desviar la atención.

En el mismo mensaje, la dirigente morenista afirmó que el objetivo es que se aparte la vista mediática de lo que, dijo, se trató de un intento de violentar “la soberanía nacional”.

Tras afirmar que es motivo de orgullo que un perfil como Maru Campos la señale, Ariadna Montiel recordó la investigación que se realiza en torno a la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.

Chihuahua y todo México merecen saber qué papel desempeñaron agentes estadounidenses de la #CIA en un operativo realizado en territorio nacional, quién autorizó su participación y quién es la persona responsable de la vulneración de nuestra soberanía. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Sobre el asunto, destacó que debe haber respuestas sobre el operativo de los agentes extranjeros para conocer quién autorizó las acciones e identificar al responsable de vulnerar la soberanía.

Luego de ello, lamentó que Chihuahua tenga una gobernadora que no está a la altura del estado y los valores de su gente y que, por el contrario, sea cobarde, mitómana y actúe con deslealtad.

Finalmente, aseguró que se mantendrá firme ante los “embates del panismo rancio y su gobierno en Chihuahua”, pues dijo que el estado merece un gobierno que esté a su altura