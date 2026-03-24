iPhone anunció el 24 de marzo de 2026 haber activado Tap to Pay en México, la función que convierte al teléfono en una terminal de pago sin contacto.
Tap to Pay facilita las tareas de pequeños negocios, emprendedores y vendedores ambulantes.
Cabe mencionar que la aplicación en iPhone llegó a Estados Unidos en 2022, desde entonces se ha expandido a decenas de países.
Primeros socios en México
Tap to Pay tiene como aliados a las plataformas más populares para cobros digitales en México. Sus primeros socios son:
- Adyen
- Mercado Pago
- Clip
- Visa Acceptance Platform, siendo compatible con American Express, Mastercard, Visa y Apple Pay.
Mediante un comunicado citado por el portal Fast Company, Visa México refuerza su compromiso de empoderar a los pequeños negocios, acercándoles herramientas digitales que necesitan para crecer y competir en la economía actual.
Tap to Pay, una forma segura de pago
Para seguridad de quien haga uso de Tap to Pay, Apple no recibirá información sobre las compras y tampoco sobre quién las realice, mucho menos se almacenará en el dispositivo y sus servidores el número de la tarjeta.
Tap to Pay en iPhone usa el mismo esquema de protección que Apple Pay, es decir, las transacciones se encriptan y procesan a través del Secure Element.
¿Cómo usar Tap to Pay en Iphone?
- Tap to Pay en iPhone se configura en la app de pagos que eligas, como Mercado Pago o Clip.
- Se introduce la cantidad a pagar.
- Se acerca el teléfono al cliente, quien deberá sujetar la tarjeta en posición horizontal o acercar el dispositivo al símbolo de pago.
- El pago se realiza mediante tecnología NFC, sin necesidad de contacto físico.
iPhone compatibles con Tap to Pay
Para usar Tap to Pay no se requieren cables ni accesorio adicionales, la aplicación se puede usar en Mexico, en los siguientes modelos de iPhone.
- iPhone XS, XS Max y XR
- iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max
- iPhone SE
- iPhone 12 mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max
- iPhone 13 mini, 13, 13 Pro y 13 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e