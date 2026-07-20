Ricardo Villanueva Lomelí, Subsecretario de Educación Pública presentó en la conferencia mañanera la apertura de debates en México sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas con nuevos foros.

Esto ante la iniciativa que el gobierno federal presentará al Congreso de la Unión para regular el uso de la tecnología en las escuelas de México.

“No es solo prohibir la pantalla sino recuperar juegos tradicionales (…)No es una lucha contra tecnología, es a favor del aprendizaje para garantizar una infancia plena y feliz”. Ricardo Villanueva, subsecretario de la Secretaría de Educación Pública.

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México abre debate sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas con nuevos foros (especial )

Estos serán los foros de debate sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas en México

Ante la búsqueda de una regulación, el subsecretario Ricardo Villanueva Lomelí informó sobre los dónde serán los foros de debate sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas en México.

Por ahora los próximos foros que se realizarán sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas en México serán en:

19 de agosto en Nuevo León

3 de septiembre, en Chiapas

17 de septiembre en Guerrero

Dichos foros sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas en México es una invitación a expertos, profesores, autoridades escolares y padres de familia para debatir sobre el tema.

Esto con el objetivo de integrar las opiniones a la iniciativa que se presentará en el próximo periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre en el Congreso de la Unión.

Asimismo, Ricardo Villanueva Lomelí precisó que ya se han realizado tres foros anteriormente en Jalisco, Baja California Sur y en la sede de la Secretaría de Educación Pública, donde se ha tenido la participación de 20 mil personas.