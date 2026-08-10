Grecia Quiroz dio su segundo informe de gobierno y promete que Uruapan no tendrá un gobierno sumiso: “La muerte de Carlos despertó conciencias”.

La presidenta municipal de Uruapan destacó el trabajo que ha realizado en un año y recordó que todo ha sido en memoria de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz promete un gobierno fuerte para Uruapan

La alcaldesa menciona que la muerte de Carlos Manzo abrió la conciencia de los ciudadanos de Uruapan y ella seguirá aplicando la ideología de un gobierno independiente.

“La forma de hacer política de este gobierno independiente jamás será un gobierno sumiso, jamás será un gobierno que obedece intereses políticos”, reiteró Grecia Quiroz.

Grecia Quiroz prometió que su gobierno seguirá luchando de lado de la gente y las causas justas, además de que seguirán buscando justicia para Carlos Manzo y aquellos que han sido víctimas de la delincuencia e impunidad.

“Mientras que yo esté aquí seguiré defendiendo al pueblo de Uruapan y no daremos ni un paso atrás” Grecia Quiroz

La presidenta municipal dejó claro que no habrá un retroceso en su gobierno y buscarán justicia para las madres buscadoras, justicias para las familias que han sido víctimas de la delincuencia organizada.

Grecia Quiroz exige justicia para Carlos Manzo

Uno de los temas que destacó del segundo informe de gobierno de Grecia Quiroz fue la petición de justicia para las víctimas del crimen organizado y para Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

“Justicia para Carlos Manzo. Que viva Uruapan, que viva Michoacán”, expresó Grecia Quiroz, quien cerró su discurso con un “Viva México”.

Grecia Quiroz pide que se aclare el asesinato de Carlos Manzo y destaca que su muerte ha generado conciencia.

La viuda de Carlos Manzo recordó que el exalcalde no temía a enfrentar al sistema y que solo “quitándole la vida” frenaron su lucha.

Por último, Grecia Quiroz aseguró que el “sistema corrupto” mantiene aprisionado a Uruapan, pero ella se comprometió a seguir luchando por la causa que defendía Carlos Manzo.