Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, caminó al menos un kilómetro tras bloqueo de campesinos en Puebla este domingo 9 de agosto de 2026.

En medio de la Jornada Nacional por Reforestación 2026 que se lleva acabo este domingo, la presidenta de México se enfrentó con un bloqueo carretero para poder llegar a faldas del volcán Popocatépetl del lado de Puebla.

Acompañada de simpatizantes, la presidenta Sheinbaum caminó un tramo carretero para poder encabezar esta jornada nacional en favor del medio ambiente.

🚨Por un bloqueo carretero de campesinos, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que caminar al menos un kilómetro para llegar a las faldas del volcán Popocatépetl, donde encabezó la jornada nacional de reforestación.



Israel Aldave vía @Radio_Formula. pic.twitter.com/vzurtV3hn4 — Azucena Uresti (@azucenau) August 9, 2026

Sheinbaum logra llegar a la Jornada Nacional por Reforestación 2026 pese a bloqueo de campesinos

A pesar de tener que caminar un breve tramo en medio de la Jornada Nacional por Reforestación 2026, la Claudia Sheinbaum logró llegar a su compromiso donde ya la esperaban altos funcionarios como:

Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla

Columba López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para arrancar este evento

En el evento por el medio ambiente se detalló la meta de sembrar 6.6 millones de árboles y plantas y un millón de semillas en 32 mil 184 hectáreas de las 32 entidades del país, hasta que en el 2030 se produzcan y planten mil 500 millones de plantas, árboles y semillas.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México (Especial)

Sheinbaum declara Día Nacional de la Reforestación el segundo domingo de agosto de cada año

Como parte de la Jornada Nacional de Reforestación 2026, Sheinbaum firmó un decreto para declarar que el segundo domingo de agosto de cada año será el Día Nacional de la Reforestación.

Además, aprovechó el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para lanzar una propuesta y renombrar el Paso de Cortés —sitio donde comenzaron las labores reforestadoras— como el “Paso de los Pueblos Indígenas”.

Asimismo, reconoció a los pueblos indígenas de México por el cuidado del medio ambiente.