Claudia Sheinbaum descartó que exista una prohibición nacional sobre el uso de celulares en las escuelas y aclaró que su gobierno busca construir un consenso para regular estos dispositivos.

“Cerca del 60 y tantos por ciento, casi el 70% de madres y padres de familia están de acuerdo en que se regule el uso de celulares en la escuela. Hay una preocupación de madres y padres de familia en este sentido y lo que queremos es que sea algo de consenso.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 27 de julio de 2026, la presidenta de México señaló que cerca del 70% de madres y padres de familia apoyan establecer reglas para su uso en planteles educativos.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum enfatizó que cualquier medida deberá surgir del diálogo con la comunidad escolar y especialistas, promoviendo un uso responsable de la tecnología.

“Habrá quien no esté de acuerdo, evidentemente, pero tenemos que hacer concientización, porque si sólo prohíbes pues a lo mejor prohíbes que en las escuelas se use el celular, después llegas a la casa y puedes estar con tu hijo o hija cinco o seis horas con el celular en la mano sin desarrollar actividades sociales o de otro tipo que permitan el desarrollo de la infancia, la adolescencia” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Esto respondió Claudia Sheinbaum en la mañanera sobre prohibir celulares en escuelas

Durante la conferencia de este 27 de julio, Claudia Sheinbaum habló sobre la prohibición de celulares en las escuelas y sostuvo que la mayoría de las familias coincide en la necesidad de establecer reglas para su uso debido a la preocupación por los efectos que el tiempo excesivo frente a las pantallas puede tener en niñas, niños y adolescentes.

No obstante, Claudia Sheinbaum enfatizó que cualquier medida deberá surgir del diálogo y no de una imposición federal inmediata.

Ante las dudas sobre una posible prohibición, Sheinbaum fue clara al señalar que no se ha decretado una prohibición nacional para los celulares en las escuelas, en cambio, explicó que el Gobierno de México impulsará una regulación basada en evidencia científica y en acuerdos con la comunidad educativa.

La presidenta recordó que diversas entidades del país ya cuentan con restricciones para el uso de celulares en planteles de educación básica y que esas experiencias servirán como referencia para analizar una estrategia nacional.

También Claudia Sheinbuam insistió en que el objetivo es promover un uso responsable de la tecnología sin impedir su aprovechamiento con fines educativos, por lo que reiteró que el debate no solo abarcará los teléfonos celulares, sino también el impacto de las redes sociales y otras plataformas digitales en el desarrollo de menores de edad.