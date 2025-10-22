La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, actualizó la situación que se vive en los 5 estados más afectados por las lluvias, registradas el 9 y 10 de octubre de 2025.

Entre estas evaluaciones salieron a relucir las siguientes localidades sin comunicación, ubicadas en los estados de:

Hidalgo: 74 de 184

Puebla: 7 de 32

Querétaro: 0 de 17

San Luis Potosí: 0 de 4

Veracruz: 31 de 51

En el caso específico de Veracruz, según informó Claudia Sheinbaum, hay una cabecera municipal en Ilamatlán a la cual no se ha podido acceder a causa de los derrumbes en carreteras.

Sheinbaum da detalles de apoyos económicos para los afectados por lluvias

Con respecto a la situación en las comunidades incomunicadas por las lluvias, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en todas se han instalado “puentes aéreos” de la Marina para transportar agua y víveres.

De igual manera, confirmó que el 22 de octubre de 2025 se entregarán los primeros apoyos a la población, equivalentes a 20 mil pesos por beneficiario.

Luego, se entregará un segundo apoyo que dependerá del censo Bienestar, así como un apoyo para los estudiantes que perdieron sus útiles.

La siguiente semana, informó Claudia Sheinbaum, comenzará el registro al programa Construyendo el Futuro con 50 mil empleos temporales.

Además, se entregan apoyos a:

Agricultores

Pequeños comercios

En el caso de las escuelas que resultaron afectadas, Claudia Sheinbaum informó que los 5 estados ya se han limpiado:

Hidalgo: 116 de 213

Puebla: 228 de 469

Querétaro: 84 de 102

San Luis Potosí: 80 de 102

Veracruz: 297 de 411