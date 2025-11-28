La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció el retiro de sus bloqueos tras mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), pero advirtieron que no esperarán mucho para ver si les cumplen.

Luego de casi cuatro días de bloqueos, los transportistas retiraron su manifestación luego de que la Segob prometió que atenderá sus inquietudes.

La ANTAC dará una semana para que Segob cumpla los compromisos pactados

David Estévez, el presidente de la ANTAC, confirmó que los bloqueos por los transportistas están totalmente anulados luego de la mesa de negociación con la Segob que culminó el 27 de noviembre.

En una entrevista con Azucena Uresti, Estévez aseguró que la Segob se comprometió a cumplir sus peticiones siempre y cuando quitaran los bloqueos, de modo que accedieron.

Sin embargo, advirtió que darán al lunes 1 de diciembre para que se empiecen a ver acciones de la Segob.

“Yo necesito que les de ya, la próxima semana, no tiene que haber retenes y si no lo vamos a dar como una tomada de pelo”. David Estévez, el presidente de la ANTAC.

Paro de transportistas (ANTAC/CUARTOSCURO.COM / Fotografía Cortesía)

Por otra parte, David Estévez informó que las peticiones a Segob y que les dieron en una carta son las siguientes:

Solo Guardia Nacional pueda acceder a carreteras

Municipales solo pueden acceder a carreteras federales “como apoyo” a la Guardia Nacional

Plastificación de licencias

Eliminación de retenes por autoridades no autorizadas

Reabrir citas médicas

Renovación de licencias

Agilizar trámites de reemplacamiento

Certificados físico-mecánicos

Fiscalías especializadas contra delitos de transporte

Segob seguirá trabajando en mesas de diálogo con transportistas

Rosa Icela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) habló sobre la atención a transportistas y agricultores con sus mesas de diálogo, exhortando a una sobre la seguridad en carreteras.

La secretaria informó que se reunieron con transportistas para hablar sobre la seguridad en carreteras, además que tendrán otras reuniones.

Rosa Icela Rodríguez aseguró que seguirán escuchando a agricultores y transportistas sobre las inquietudes que tienen.

“Vamos a seguir en la atención de las demandas que tienen las organizaciones”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Segob.

Esta información fue respaldada por el líder de ANTAC quien aseguró que en los próximos días se le informará de una mesa de diálogo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana para hablar de los tratos en carretera con más delitos.