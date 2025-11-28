La Secretaría de Gobernación informó la noche de hoy jueves 27 de noviembre, que agricultores y transportistas levantarán sus bloqueos tras alcanzar acuerdo.

De acuerdo con un comunicado, tras más de 10 horas de reunión, los representantes de ambos sectores se comprometieron a liberar las vías y permitir así el tránsito de vehículos que se mantenían varados.

Agricultores mantienen bloqueos (Especial)

Agricultores y transportistas finalizarán bloqueos tras lograr atención a sus demandas por autoridades federales

La Segob dio a conocer que tras las mesas de diálogo llevadas a cabo este jueves, se alcanzó un acuerdo con agricultores y transportistas para que levantaran los bloqueos carreteros que sostenían a lo largo de todo el país.

En este sentido, autoridades federales señalaron la instalación de tres mesas de trabajo, con la finalidad de atender puntualmente sus demandas:

Para abordar la seguridad en carreteras

Para analizar el tema del agua

Para la atención de los temas relacionados al campo

Al salir de las instalaciones de la Segob, representantes de ambos sectores señalaron que lograron acuerdos como:

el aumento de apoyos económicos al campo

modificación de precios de diversos productos

atención especializada de los delitos cometidos en las carreteras

Representantes campesinos y transportistas tras reunión en la Secretaría de Gobernación (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

En el comunicado, la Segob reiteró que se encuentra en disposición de continuar el diálogo con agricultores y transportistas, a fin de seguir logrando importantes acuerdos para todos los sectores.

Una vez alcanzada esta situación, agricultores y transportistas se comprometieron a liberar las carreteras desde la noche de hoy y madrugada del jueves 28 de noviembre, permitiendo así el libre tránsito de todos los vehículos.