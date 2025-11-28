La Secretaría de Gobernación informó la noche de hoy jueves 27 de noviembre, que agricultores y transportistas levantarán sus bloqueos tras alcanzar acuerdo.
De acuerdo con un comunicado, tras más de 10 horas de reunión, los representantes de ambos sectores se comprometieron a liberar las vías y permitir así el tránsito de vehículos que se mantenían varados.
Agricultores y transportistas finalizarán bloqueos tras lograr atención a sus demandas por autoridades federales
La Segob dio a conocer que tras las mesas de diálogo llevadas a cabo este jueves, se alcanzó un acuerdo con agricultores y transportistas para que levantaran los bloqueos carreteros que sostenían a lo largo de todo el país.
En este sentido, autoridades federales señalaron la instalación de tres mesas de trabajo, con la finalidad de atender puntualmente sus demandas:
- Para abordar la seguridad en carreteras
- Para analizar el tema del agua
- Para la atención de los temas relacionados al campo
Al salir de las instalaciones de la Segob, representantes de ambos sectores señalaron que lograron acuerdos como:
- el aumento de apoyos económicos al campo
- modificación de precios de diversos productos
- atención especializada de los delitos cometidos en las carreteras
En el comunicado, la Segob reiteró que se encuentra en disposición de continuar el diálogo con agricultores y transportistas, a fin de seguir logrando importantes acuerdos para todos los sectores.
Una vez alcanzada esta situación, agricultores y transportistas se comprometieron a liberar las carreteras desde la noche de hoy y madrugada del jueves 28 de noviembre, permitiendo así el libre tránsito de todos los vehículos.