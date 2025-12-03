Grupos de campesinos del estado de Guanajuato preparan una posible caravana para este mes de diciembre, sin que hasta ahora se haya definido una fecha, horario o ruta.

Según declaró Mauricio Pérez, líder del Movimiento Campesino Guanajuatense, aún se evalúan las pláticas con productores para organizar dichas movilizaciones.

¿Habrá bloqueos por la movilización de campesinos en Guanajuato?

El líder del Movimiento Campesino Guanajuatense explicó a La Silla Rota que aún no se ha formalizado la movilización, aunque en principio la idea central es no realizar bloqueos.

En caso de realizarse la misma, el plan será salir en caravana por carreteras de Guanajuato para demostrar unidad contra la falta de resultados en las negociaciones con diferentes órdenes de gobierno.

Agricultores mantienen bloqueos en Michoacán y escalan conflicto hacia el T-MEC

Según denuncian los campesinos, sus demandas siguen sin ser resueltas, entre las que se incluyen:

Precios de garantía justos para el maíz

Certidumbre hídrica y claridad sobre la nueva Ley de Aguas.

Cierre de carpetas de investigación contra campesinos guanajuatenses por obstrucción de vías federales

Aunque aún no se ha acordado una posible fecha para la movilización de campesinos en Guanajuato, los líderes agricultores advierten que esta podría concretarse en cualquier día de diciembre, toda vez que se junte el apoyo necesario.