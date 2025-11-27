La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), informó que los bloqueos carreteros se mantienen en México hoy jueves 27 de noviembre.

Esto a pesar de que la Secretaría de Gobernación (Segob) convocó al diálogo con los transportistas para las 8:00 horas, tiempo local.

“Hemos sido citados el día de mañana a las 8:00 horas en la Secretaría de Gobernación para continuar las mesas de diálogo” ANTAC

De acuerdo con la ANTAC, “la lucha sigue” y los bloqueos se mantendrán pese a la convocatoria al diálogo.

ANTAC mantiene bloqueos; sí asistirá a reunión con Segob

La ANTAC compartió que sí mantendrá los bloqueos en carreteras nacionales e internacionales este 27 de noviembre.

Asimismo, señalaron el reforzamiento de la convocatoria del paro de transportistas hasta que se logren acuerdos y soluciones respecto a los reclamos sobre los apoyos y derechos del:

campo

agua

seguridad en los caminos

“Queremos informarles que continúan los bloqueos a lo largo del país en carreteras y pasos internacionales. El día de mañana se reforzará la convocatoria del paro hasta que logremos encontrar soluciones al reclamo legítimo por el campo, el agua y la seguridad de los caminos" ANTAC

Cabe señalar que los bloqueos de la ANTAC se realizan en coordinación con la Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

ANTAC y FNRCM no cesarán bloqueos hasta llegar a un acuerdo

La ANTAC, así como la FNRCM señalaron que no cesarán los bloqueos carreteros para transporte de carga en tanto no se llegue a acuerdos favorables respecto a sus reclamos.

Esto luego de que la Segob condicionara las mesas de diálogo a dar término a las manifestaciones, señalaron las organizaciones.

Asimismo, reiteraron que no descartan cerrar los accesos a la Ciudad de México (CDMX) de ser necesario, pues las propuestas no resuelven las exigencias, como la inseguridad de los transportistas; así como el precio de las cosechas que reclaman los campesinos.