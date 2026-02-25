ANTAC anuncia protestas durante el Mundial en México

A través de un comunicado la Asociación Nacional Transportista ANTAC anunció que se llevarán acabo protestas durante el Mundial 2026 en México.

ANTAC junto al Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) pidió a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) no celebrar la Copa del Mundo en México.

En el comunicado destacaron que actualmente en México se libra una lucha en defensa de su actividad productiva, la soberanía alimentaria y la seguridad de los caminos en México .

ANTAC y el FNRCM entienden que la FIFA no está obligada a conocer la situación en la que se encuentran los productores y transportistas de México.

Sin embargo, destacó que de acuerdo con el calendario de juegos estos se verán afectados.

Y es que los integrantes del FNRCM lucharán por tener un mercado justo, ya que considera que solo se favorece a los grandes importadores.

A esto se le suma la inseguridad que viven los transportistas en las carreteras del territorio mexicano.

ANTAC puntualizó que recorrer los caminos del país se ha convertido en una actividad de riesgo donde han perdido la vida hombres y mujeres que salen a trabajar de manera honestas.

Señaló que al día se registran decenas de robos de mercancías, tractocamiones y cobros por parte de grupos del crimen organizado.

ANTAC y el FNRCM indicaron que mientras que se realiza el Mundial 2026 en México habrá muchos momentos de convulsión ya que:

Por un lado, habrá una producción expuesta y sin precios

Por el otro un escenario de inseguridad que ha dejado el territorio y las carreteras a merced del crimen organizado

ANTAC y el FNRCM señalaron que en México el Mundial 2026 no se puede recibir en medio de protestas.

Sin embargo, destacaron que no pueden ocultar su desesperación y decirle al mundo que la inseguridad y las políticas impuestas han impedido el progreso del país.

Es por ello por lo que le advierten a la FIFA que las protestas no se detendrán y podrán afectar al Mundial 2026.