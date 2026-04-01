La Secretaría de Gobernación informó que intensificó el diálogo con productores agrícolas y transportistas ante el anuncio de movilizaciones previstas para los próximos días.

El gobierno federal detalló que desde el inicio del proceso se habilitaron mesas de trabajo interinstitucionales con dependencias federales, autoridades estatales y representantes de los sectores involucrados.

Estas acciones buscan atender demandas relacionadas con comercialización, incentivos, seguridad carretera y simplificación administrativa, con el objetivo de evitar bloqueos y garantizar la operación de vías de comunicación.

Segob intensifica diálogo con productores y transportistas para evitar bloqueos en carreteras

Segob señaló que los mecanismos de atención han permitido responder inquietudes de manera oportuna, generando acuerdos en temas clave para el sector agrícola.

Entre los avances destacan acciones para fortalecer la comercialización de maíz blanco en estados considerados estratégicos por su producción:

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Paro Transportistas (Cortesía)

También se reportaron progresos en el pago de incentivos pendientes para cultivos como trigo y arroz, atendiendo adeudos acumulados en ciclos productivos anteriores.

En materia administrativa, se han simplificado procesos para agilizar pagos y reducir cargas regulatorias, lo que ha contribuido a mejorar la confianza de productores.

Respecto al sector transporte, se implementaron mesas específicas que derivaron en acuerdos para fortalecer la seguridad y eficiencia operativa en carreteras federales.

Las acciones incluyen operativos coordinados, supervisión de puntos de inspección y uso de herramientas digitales para trámites, así como sistemas de monitoreo en tramos estratégicos.

La Segob reiteró el llamado a privilegiar el diálogo institucional y evitar acciones que afecten a terceros, destacando que la comunicación será clave para alcanzar soluciones duraderas.