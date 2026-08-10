Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa por el delito de desaparición forzada relacionado con el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, su defensa solicitó que enfrente el proceso bajo prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud.

La medida cautelar fue dictada durante la primera audiencia del exgobernador, en la que el juez Mario Elizondo Martínez consideró que existe un riesgo de fuga.

De acuerdo con los primeros reportes de la audiencia, la prisión preventiva oficiosa fue determinada únicamente por uno de los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Ángel Aguirre.

Defensa de Ángel Aguirre pide prisión domiciliaria por problemas de salud

Durante la audiencia, Ángel Aguirre Rivero acudió en silla de ruedas y estuvo acompañado por sus abogados y su esposa.

Su defensa solicitó que el exgobernador pueda continuar su proceso bajo prisión domiciliaria, al argumentar que enfrenta diversos problemas de salud relacionados con su edad, entre ellos:

Hipertensión arterial.

Problemas de próstata.

Principios de diabetes.

Pese a los argumentos presentados por sus abogados, el juez determinó que existe un posible riesgo de evasión de la justicia, por lo que impuso la prisión preventiva.

En la audiencia, Ángel Aguirre afirmó que tiene la conciencia tranquila y que está en paz.

También aseguró que no tuvo ninguna relación con los hechos vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El exgobernador reconoció que no esperaba ser detenido y sostuvo que siempre que las autoridades lo han requerido se ha presentado a comparecer.

¿Cuándo será la próxima audiencia de Ángel Aguirre?

La audiencia de Ángel Aguirre continuará el 11 de agosto, cuando se prevé que avance el proceso judicial y se determine si el exgobernador de Guerrero es vinculado a proceso.

Por el momento, la FGR acusa a Ángel Aguirre de los delitos de:

Desaparición forzada.

Obstrucción de la justicia.

Las acusaciones están relacionadas con el caso Ayotzinapa y, de acuerdo con lo expuesto en el proceso, los delitos por los que es señalado podrían representar una pena de hasta 70 años de prisión.