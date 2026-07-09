El coordinador nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, afirmó que en la participación de su partido en una alianza con Morena y el Partido del Trabajo en Chihuahua está condicionada a que Cruz Pérez Cuellar sea designado coordinador del movimiento de la Cuarta Transformación en la entidad.

Durante una Asamblea Informativa del Partido Verde en Chihuahua, el coordinador nacional del PVEM, Arturo Escobar, manifestó el respaldo de la dirigencia nacional al proyecto político encabezado por Cruz Pérez Cuéllar.

Arturo Escobar pide elegir al mejor perfil, “no al más popular”

Ante ello, en su intervención, el coordinador nacional del PVEM, Arturo Escobar recalcó que la próxima definición interna debe centrarse en la capacidad de conducción del movimiento de la Cuarta Transformación y no únicamente en la popularidad.

Yo soy demasiado futbolero. Me gusta hacer mis análisis y formaciones, pero siempre lo más importante es el director técnico, y eso es lo que se va a elegir próximamente: quipux va a dirigir el movimiento para que la transformación llegue a Chihuahua. Arturo Escobar, coordinador político nacional del PVEM

Posteriormente, reiteró la postura de su partido respecto a la posible coalición, en la cual aseguró que su partido tiene la convicción de hacer alianza con Morena y con el PT, sin embargo, existe una única condición para concretarla, y es que el coordinador sea Cruz Pérez Cuéllar.

Mientras que sostuvo que la decisión debe tomar en cuenta la experiencia y los resultados del gobierno, enfatizando que “no se trata de elegir al más popular”.

Por lo que hizo un llamado a la militancia de Morena para respaldar a Cruz Pérez Cuéllar durante el proceso interno.

No se trata de elegir al más popular, esto no es la Casa de los Famosos; aquí hay que escoger al mejor, al que tiene la mayor experiencia, a quien ha gobernado bien. Y gracias a Dios, lo repito, Chihuahua tiene a Cruz Pérez Cuellar, una persona madura que reúne todas las características. Arturo Escobar, coordinador político nacional del PVEM

Líderes nacionales y estatales del PVEM participaron en la Asamblea Informativa

Durante el evento, integrantes del Partido Verde reconocieron la participación de la diputada local, Rosana Díaz en el proceso interno y destacaron su disposición para privilegiar la unidad del partido y del proyecto político en Chihuahua, quien además se inscribió en la encuesta interna para definir la coordinación del movimiento.

En el encuentro participaron el dirigente estatal del Partido Verde, Octavio Borunda; el diputado federal Alejandro Pérez; el presidente del Comité Municipal, Alex Pérez Escalante; además de liderazgos nacionales y estatales del instituto político.